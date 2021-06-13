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Здание гимназии XX века отреставрируют в Барнауле

Общество
Здание гимназии XX века отреставрируют в Барнауле
pxhere.com  /  CC0 Public Domain

Барнаул, 13 июня. «Гимназию Будкевича» в Барнауле отреставрируют и передадут под современные нужды. Площадь объекта культурного наследия составляет 1,1 тыс. квадратных метров.

Здание было построено в начале XX века в стиле эклектики с элементами модерна. На его территории планируется разместить мастерские бисера, резьбы по дереву, музыкальную студию, музей и кабинеты росписи, лепки и ткачества. В рамках реставрации будет благоустроено не только само здание, но и территория рядом с ним.

Сегодня на разработку проекта объявлен конкурс, который закончится 14 июля. Из бюджета на эти цели выделено 9,3 миллиона рублей. Проект должен быть сдан до осени 2022 года.

В Туле волонтеры взялись за восстановление и благоустройство старинных домов в центре города. Они приведут их стены в тот вид, который был у них еще при постройке.

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барнаул реставрация алтайский край
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