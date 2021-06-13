Киев, 13 июня. Украина и Грузия в своем стремлении оказаться в составе Евросоюза совершили фатальный просчет, отказавшись от сотрудничества с Россией.

Грузия и Украина давно стремятся стать частью Европейского союза, для чего они не один раз проявляли готовность к совершению радикальных шагов. Как следствие, Тбилиси и Киев настолько увлеклись своей антироссийской деятельностью в угоду Западу, что эти две страны связала одна судьба. На это было обращено внимание в материале сетевого издания «Экономика 24», где аналитики сравнили уровень жизни украинцев и грузин, после того, как они решили предать РФ ради перспективы вступления в ЕС.

«Индекс стоимости жизни в Украине составляет 31,47, а в Грузии – 28,86. То есть в Грузии понадобится немного меньше денег для жизни, чем на Украине», — сообщили в издании, отмечая, что индекс качества жизни, по данным сайта Numbeo, в Грузии тоже немногим выше.

Средняя месячная украинская заработная плата по состоянию на апрель 2021 года составляет около 13 543 гривен, у рядового грузина этот показатель в украинской валюте равен около 10 609 гривен. Стоимость питания в Грузии и на Украине на основные категории продуктов оказалась также сопоставима с небольшими отклонениями в пользу той или иной страны.

«В Грузии ужин или обед в заведении стоит несколько дешевле, чем в Украине. Однако, цены на фастфуд на 20 гривен дороже», — отмечает источник.

Поход в кино на Украине обойдется на треть дороже, чем в Грузии. Стоимость обуви на примере пары кроссовок Nike почти не отличается, хотя приобретать одежду оказалось незначительно выгоднее в грузинских магазинах. Также грузины платят значительно меньше за аренду жилья и коммунальные услуги.

«Стоимость жизни в Грузии и Украине практически одинакова. Несмотря на то, что грузины получают почти на 3 тысячи гривен меньше, стоимость аренды жилья и коммунальных услуг у них значительно ниже», — заключили аналитики «Экономика 24».

Ранее экономист Александр Разуваев назвал причины, способствующие тому, что Украина остается одной из самых бедных стран мира.