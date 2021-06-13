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Столтенберг заявил о пересмотре стратегической концепции НАТО

Политика
Столтенберг заявил о пересмотре стратегической концепции НАТО
Global Look Press  /  Sergey Starostenko

Вашингтон, 13 июня. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО необходимо рассмотреть варианты новой концепции стратегического развития Альянса.

Стратегический план развития Североатлантического альянса, который был разработан на саммите в португальском Лиссабоне 11 лет назад, устарел, считает генеральный секретарь НАТО. Альянс на протяжении всего этого времени постоянно сталкивается с новыми вызовами, прежде всего в сфере безопасности. Отношения НАТО с Москвой находятся «на самом низком уровне со времен холодной войны», подчеркнул Столтенберг.

Ранее Столтенберг заявил о готовности НАТО охранять своих союзников «от любой агрессии». Североатлантический альянс готов защищать своих партнеров от «любых опасностей», которые могут исходить со стороны Белоруссии или России.

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