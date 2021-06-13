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Переселенцам в Алтайском крае повысили максимальные компенсации

Общество
Переселенцам в Алтайском крае повысили максимальные компенсации
pixabay.com

Барнаул, 13 июня. Максимальную компенсацию за наем недвижимости для переселенцев увеличили в Алтайском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сумма выплат увеличилась почти вдвое, с 42 тыс. рублей, до 72 тыс. рублей. Участникам программы также предусмотрена возможность получения компенсации расходов на медицинское освидетельствование при оформлении разрешения на временное проживание в РФ.

Отмечается, что выплата происходит единоразово. Чтобы оформить субсидии нужно обратиться в центр занятости населения по фактическому месту проживания.

Ранее одна из достопримечательностей Алтайского края попала в топ-15 интересных мест России. Речь идет о Тавдинских пещерах.

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