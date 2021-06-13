Полиция Новосибирска ищет танцоров лезгинки из-за разбитых «Жигулей»

Новосибирск, 13 июня. Правоохранительные органы Новосибирска приступили к поиску молодых людей, исполнявших танцы на крышах «Жигулей» в центре города.

Юноши решили похвастаться своими хореографическими данными после посещения одного из ночных заведений Новосибирска. Молодые люди в пять утра начали исполнять лезгинку на крыше автомобилей. В дальнейшем парни приступили к более молодежным композициям. Видеозапись с утренним «выступлением» попала в Сеть.

«Устанавливаются организаторы мероприятия, а также владелец поврежденного транспортного средства. По результатам проверки будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством», — заявили в пресс-службе полиции.

Заводными танцами также могли «насладиться» жители Санкт-Петербурга. Недавно в центре города гражданам устроили выступление две полуголые девушки.