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Полиция Новосибирска ищет танцоров лезгинки из-за разбитых «Жигулей»

  /   Обновлено: 13 июня 2021 22:44
Происшествия
Полиция Новосибирска ищет танцоров лезгинки из-за разбитых «Жигулей»
pixabay.com

Новосибирск, 13 июня. Правоохранительные органы Новосибирска приступили к поиску молодых людей, исполнявших танцы на крышах «Жигулей» в центре города.

Юноши решили похвастаться своими хореографическими данными после посещения одного из ночных заведений Новосибирска. Молодые люди в пять утра начали исполнять лезгинку на крыше автомобилей. В дальнейшем парни приступили к более молодежным композициям. Видеозапись с утренним «выступлением» попала в Сеть.

«Устанавливаются организаторы мероприятия, а также владелец поврежденного транспортного средства. По результатам проверки будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством», — заявили в пресс-службе полиции.

Заводными танцами также могли «насладиться» жители Санкт-Петербурга. Недавно в центре города гражданам устроили выступление две полуголые девушки.

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новосибирск танцы жигули лезгинка
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