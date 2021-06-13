Брюссельские ученые узнали о климате на Земле во времена динозавров

Брюссель, 13 июня. Климат на Земле 78 миллионов лет назад был значительно суровее, чем сейчас. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Брюссельского свободного университета.

Специалисты решили выяснить, в каких климатических условиях обитали динозавры. Они пришли к выводу, что им приходилось сталкиваться с большими сезонными различиями. Много миллионов лет назад температура воздуха летом и зимой была значительно выше, чем сейчас.

В рамках исследования были изучены окаменелости моллюсков, обитавших в меловой период в южной части Швеции десятки миллионов лет назад. Результаты научной работы показали, что вода в то время прогревалась до 15–27 градусов, что на десять градусов выше современных показателей.

Австралийские ученые ранее изучили скелет динозавра, который считается одним из самых крупных обитателей Земли. Его останки были найдены в 2007 году на ферме, расположенной на юго-западе штата Квинсленд.