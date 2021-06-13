Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 23:04
23:00
Общество
Американские власти приняли решение уничтожить 60 млн вакцин от COVID-19
23:00
Шоу-бизнес
Крымские модельеры показали свои лучшие работы на Yalta Fashion Week
22:56
Общество
Жительница Алтайского края нанесла разметку и «зебру» на дорогу
22:48
Политика
Власти Бельгии сообщили о прибытии в Брюссель президента США Джо Байдена
22:47
Спорт
Датский тренер рассказал о первых словах Эриксена после прихода в сознание
22:47
Происшествия
Двое огнеборцев пострадали при тушении пожара в московском ночном клубе
22:45
Политика
Столтенберг заявил о пересмотре стратегической концепции НАТО
22:44
Политика
Киев рассчитывает на компенсацию после запуска «Северного потока — 2»
22:42
Политика
Байден на внедорожнике заставил ждать Елизавету II
22:26
Общество
Песков подтвердил сведения об исключении «Дождя» из пула Кремля
Все новости

Середина июня обещает быть эмоционально напряженной из-за Юпитера

Общество
Середина июня обещает быть эмоционально напряженной из-за Юпитера
pixabay.com

Москва, 13 июня. Стационарный Юпитер посетит нас 14 июня и останется до 20 числа, принеся с собой важные жизненные перемены. И он же вселит желание стучать по столу и спорить даже в тихонь.

Астролог Алена Никольская специально для 5-tv.ru рассказала, что сулит всем знакам зодиака следующая неделя. В понедельник на небосводе установится точный аспект между Ураном и Сатурном, что утвердит как главную тему недели борьбу и единство противоположностей. Никольская отметила, что под этим лозунгом проходит почти весь год, но на этой неделе непреодолимая сила будет толкать людей на необдуманные поступки. Выстоять в эти семь дней поможет холодная голова и трезвый подход, тогда о своих поступках не придется потом горько жалеть.

Зато в этот период даже тихие домоседы ощутят в себе прилив смелости для того, чтобы уйти с нелюбимой работы или разорвать отношения, которые изжили себя. Но все решения, принятые на этой неделе, гарантированно придется пересмотреть в будущем, и не факт, что после переоценки вы останетесь собой довольны.

«На этой неделе у нас с вами Юпитер — планета, которая отвечает за большое счастье — становится стационарным. Это значит, что наши амбиции, наши претензии и желание верховодить будут затмевать наш разум. Будьте внимательны и аккуратны, дайте другим людям показать, насколько они круты, и тогда вы получите очень большую пользу», — советует астролог.

Никольская заметила, что окружающим вас людям будет приятно ощутить свою значимость. Дерзайте и это укрепит ваши связи с близкими. И на этой неделе Солнце переходит в знак Рака, и предвестниками этого перехода станет витающее повсюду задумчивое и эмоциональное настроение. В такой обстановке пригодится умение отпускать ситуацию и быть милосердней к себе и другим. А вот перелеты и новые проекты в период с 14 по 20 июня лучше не планировать, в этот период повышены шансы аварий над водой.

Ранее астрологи рассказывали, как на представителях разных знаков зодиакального круга скажется недавнее кольцевидное солнечное затмение. Как и любое затмение, это также активирует много энергии, которая приведет к глобальным переменам.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Середина июня обещает быть эмоционально напряженной из-за Юпитера
юпитер астрологический прогноз гороскоп
Комментировать
Эксклюзив
Крымские модельеры показали свои лучшие работы на Yalta Fashion Week
Крымские модельеры показали свои лучшие работы на Yalta Fashion Week
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 113544 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 81528 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 62548 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 53999 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Политика 31812 11 июня 2021
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Рейтинг@Mail.ru