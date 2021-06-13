Середина июня обещает быть эмоционально напряженной из-за Юпитера

Москва, 13 июня. Стационарный Юпитер посетит нас 14 июня и останется до 20 числа, принеся с собой важные жизненные перемены. И он же вселит желание стучать по столу и спорить даже в тихонь.

Астролог Алена Никольская специально для 5-tv.ru рассказала, что сулит всем знакам зодиака следующая неделя. В понедельник на небосводе установится точный аспект между Ураном и Сатурном, что утвердит как главную тему недели борьбу и единство противоположностей. Никольская отметила, что под этим лозунгом проходит почти весь год, но на этой неделе непреодолимая сила будет толкать людей на необдуманные поступки. Выстоять в эти семь дней поможет холодная голова и трезвый подход, тогда о своих поступках не придется потом горько жалеть.

Зато в этот период даже тихие домоседы ощутят в себе прилив смелости для того, чтобы уйти с нелюбимой работы или разорвать отношения, которые изжили себя. Но все решения, принятые на этой неделе, гарантированно придется пересмотреть в будущем, и не факт, что после переоценки вы останетесь собой довольны.

«На этой неделе у нас с вами Юпитер — планета, которая отвечает за большое счастье — становится стационарным. Это значит, что наши амбиции, наши претензии и желание верховодить будут затмевать наш разум. Будьте внимательны и аккуратны, дайте другим людям показать, насколько они круты, и тогда вы получите очень большую пользу», — советует астролог.

Никольская заметила, что окружающим вас людям будет приятно ощутить свою значимость. Дерзайте и это укрепит ваши связи с близкими. И на этой неделе Солнце переходит в знак Рака, и предвестниками этого перехода станет витающее повсюду задумчивое и эмоциональное настроение. В такой обстановке пригодится умение отпускать ситуацию и быть милосердней к себе и другим. А вот перелеты и новые проекты в период с 14 по 20 июня лучше не планировать, в этот период повышены шансы аварий над водой.

Ранее астрологи рассказывали, как на представителях разных знаков зодиакального круга скажется недавнее кольцевидное солнечное затмение. Как и любое затмение, это также активирует много энергии, которая приведет к глобальным переменам.