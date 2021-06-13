Песков подтвердил сведения об исключении «Дождя» из пула Кремля

Москва, 13 июня. Сообщения об исключении телеканала «Дождь» из президентского пула были признаны соответствующими действительности. На это указал глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

Согласно появившейся ранее информации, «Дождь» был исключен из пула Кремля за поддержку незаконных протестных акций. Песков подтвердил эти сведения в беседе с ТАСС.

«Да. Мы решили прекратить взаимодействие с «Дождем»», — заявил представитель Кремля.

Организацией незаконных митингов занимались структуры Алексея Навального, которые ранее были признаны Мосгорсудом экстремистскими организациями. Они запрещены на территории РФ и подлежат ликвидации. Прокуратура обвиняла эти структуры в дестабилизации общественно-политического и социального положения в стране.