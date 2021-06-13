Украину предупредили о проблемах с ЕС из-за закона «О коренных народах»

Киев, 13 июня. Политолог Михаил Погребинский рассказал, что произойдет, если законопроект украинского лидера Владимира Зеленского «О коренных народах» вступит в силу, пишет Baltnews.

Известно, что в мае текущего года Зеленским в Верховную раду Украины был внесен законопроект «О коренных народах». Данный закон говорит, что русские, белорусы, поляки и молдаване не могут быть признаны коренными жителями Украины. При этом крымские татары, караимы и крымчаки были отнесены отдельной статьей в документе.

В законопроекте прописано, что коренным народом может быть признана только «автохтонная этническая общность». К такому числу относятся носители самобытного языка, осознающие себя коренным народом, не имеющие государственного образования за территорией страны.

Украинский политолог Михаил Погребинский считает, что данный закон вряд ли вступит в силу. Однако, если украинские власти все-таки примут такой законопроект, то они автоматически переступят все грани, предписанные европейскими нормами.

«Я вообще рассматриваю этот законопроект как невероятную глупость. Совершенно очевидно, что это такой шлак деятельности некомпетентной команды, смысл которой заключается в том, чтобы максимально дразнить Россию, доставлять ей разного рода неприятности», — подчеркнул Погребинский.

Он также добавил, что данные меры вызовут протест среди местных жителей. Кроме этого, европейские институты будут вынуждены критиковать политику украинских властей.

«Если будет и голос Европарламента, и Венецианской комиссии, то украинским властям придется считаться с этим. До сих пор редко с этим считались. Но время меняется», — отметил политолог.

По словам Погребинского, Россия сможет принять достойные ответные меры, вследствие чего Украина прибавит себе проблем.

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