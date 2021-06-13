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В Сети поддержали освиставших бельгийских футболистов россиян

Общество
В Сети поддержали освиставших бельгийских футболистов россиян
pixabay.com

Санкт-Петербург, 13 июня. Российские болельщики осмеяли бельгийских футболистов за то, что те преклонили колено в знак поддержки движения BLM. В Сети россиян поддержали.

Бельгийские футболисты встали на одно колено, как принято делать на Западе перед игрой в знак поддержки движения Black Lives Matter. Российские болельщики освистали иностранных спортсменов, и такие действия не прошли незамеченными для пользователей Сети. Юзеры в комментариях под многочисленными материалами поддержали россиян.

«Молодчики, русские!» — написал Dave 47

«Пора уже не просто шикать, а уходить со стадиона. А лучше вообще не приходить», — заявил Forsaken.

«Шикайте погромче ребята. Может, тогда эти кретины встанут с колен и перестанут на них вставать!» — предположил ADS.

«Ну хоть у русских здравый смысл нашелся», — констатировал Barfly1.

Следует отметить, что болельщики английской сборной ранее поступили так же, как и русские. В связи с этим английской федерации футбола пришлось попросить болельщиков впредь не освистывать и не осуждать британских футболистов, когда те встанут на одно колено.

Ранее сообщалось, что соучредитель движения BLM Патрисс Хан-Каллорс покинула пост исполнительного директора из-за критики ее расточительного образа жизни.

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футбол россияне болельщики
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