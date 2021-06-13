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Садовые работы способны понизить кровяное давление

Общество
Садовые работы способны понизить кровяное давление
pixabay.com  /  andreas160578

Москва, 13 июня. Даже небольшая физическая активность в саду может уменьшить риск развития инсульта и сердечного приступа. Об этом заявил старший физиолог AXA Health Дэниэл Крейг.

Регулярная физическая нагрузка защищает организм человека от гипертонии. Чтобы оставаться здоровым, необязательно изнурять себя тренировками в зале или бегать на длинные дистанции. Кровяное давление могут снизить два привычных занятия на дачном участке.

«Аэробные упражнения, которые включают в себя большинство видов деятельности, вызывающих умеренную одышку, могут помочь снизить артериальное давление до десяти процентов», — заявил Крейг.

Он порекомендовал обратить внимание на важность копки земли и стрижки газона. Эти занятия нормализуют кровяное давление и препятствуют развитию сердечных заболеваний.

Кардиолог Василий Кашталап ранее дал советы, как правильно питаться, чтобы снизить риск развития инсульта. Он порекомендовал регулярно употреблять весь набор здоровой пищи, передает RT.

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