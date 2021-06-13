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Совфед отреагировал на заявление стран G7 о желании наладить отношения с Россией

Политика
Совфед отреагировал на заявление стран G7 о желании наладить отношения с Россией
Пресс-служба Совета Федерации

Москва, 13 июня. Страны G7 высказали намерение наладить отношения с Россией. На это заявление отреагировал представитель комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

Страны G7 не имеют четкого плана и понимания, чего они хотят видеть в отношениях с Москвой, заявил Цеков. Главы государств хотят сотрудничать с Россией, однако в последнее время с их стороны можно услышать странного рода обвинения в адрес Кремля о «непредсказуемости в действиях России, которые якобы дестабилизируют ситуацию в мире», передает RT.

«Иметь какие-то договоренности по снижению напряженности в общемировых проблемах — это правильно, это надо делать, и я надеюсь, что это в ближайшие годы произойдет», — подытожил сенатор.

Ранее стало известно, что саммит Евросоюза и Соединенных Штатов состоится 15 июня. Лидеры встретятся на территории бельгийской столицы.

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G7 россия совет федерации
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