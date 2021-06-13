Новосибирская полиция задержала серийного угонщика из Алтайского края

Новосибирск, 13 июня. Житель Алтайского края был задержан правоохранительными органами Новосибирска за угон автомобилей и вымогание денежных средств у их владельцев.

Автовор похищал иномарки стоимостью около 300 тыс. рублей. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе регионального главка МВД.

«В ночное время блокировал охранную сигнализацию, вскрывал двери автомобилей и замки зажигания и похищал транспорт», — объяснили в ведомстве.

Кроме этого, мужчина оставлял записки владельцам транспорта, в которых обещал рассказать о местонахождении автомобилей после выплаты денег. Угонщик в среднем просил от 60 до 160 тыс. рублей.

Полицейским также удалось задержать жителя Новокузнецка, который украл телефон директора после неудачного собеседования. Мужчина пытался устроиться на должность грузчика, но ему отказали. После этого он решился на кражу смартфона стоимостью 15 тыс. рублей.