Королева Елизавета II спрашивала Байдена о Путине и Си Цзиньпине

Вашингтон, 13 июня. Британская королева Елизавета II задавала президенту США Джо Байдену вопросы о его российском коллеге Владимире Путине и председателе КНР Си Цзиньпине.

Байден признался, что остался с хорошими впечатлениями от встречи. Он назвал Елизавету II любезной и сравнил ее со своей матерью. По словам президента США, королева спрашивала его о жизни в Белом доме, российском лидере Путине и председателе КНР Си Цзиньпине. Байден добавил, что пригласил Елизавету II посетить Вашингтон.

Елизавета II приняла Джо Байдена и его супругу Джилл Байден в Виндзорском замке. Королева предложила им чай и угощения в виде сэндвичей и торта.