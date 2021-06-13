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Королева Елизавета II спрашивала Байдена о Путине и Си Цзиньпине

Политика
Королева Елизавета II спрашивала Байдена о Путине и Си Цзиньпине
wikipedia.org  /  Титаник Белфаст / CC BY 2.0

Вашингтон, 13 июня. Британская королева Елизавета II задавала президенту США Джо Байдену вопросы о его российском коллеге Владимире Путине и председателе КНР Си Цзиньпине.

Байден признался, что остался с хорошими впечатлениями от встречи. Он назвал Елизавету II любезной и сравнил ее со своей матерью. По словам президента США, королева спрашивала его о жизни в Белом доме, российском лидере Путине и председателе КНР Си Цзиньпине. Байден добавил, что пригласил Елизавету II посетить Вашингтон.

Елизавета II приняла Джо Байдена и его супругу Джилл Байден в Виндзорском замке. Королева предложила им чай и угощения в виде сэндвичей и торта.

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Елизавета II Си Цзиньпин путин байден
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