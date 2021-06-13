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Байден встретился с Елизаветой II в Виндзорском замке

Политика
Байден встретился с Елизаветой II в Виндзорском замке
Global Look Press  /  White House / via Globallookpress.com

Лондон, 13 июня. Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Джо Байдена и его супругу Джилл в своей резиденции в Виндзоре. Об этом сообщили местные СМИ.

Американский лидер с женой прибыли на встречу с британским сувереном на вертолете сразу после трехдневного саммита G7, который проходил в Корнуолле. Range Rover доставил чету Байден прямо во внутренний двор Виндзорского замка.

Глава Белого дома прервал традицию нарушения протокола при общении с Елизаветой II, которую установили его предшественники. Байден в отличие от Дональда Трампа не стал пытаться дотронуться до королевы.

Елизавета II пригласила гостей к столу после краткого парада. Хозяйка дворца сама налила себе чай и предложила представителям США сэндвичи и торт.

Британцы ранее высмеяли Джо Байдена, который нарушил королевский протокол во время встречи с Елизаветой II. Юзеры также указали на преклонный возраст американского лидера.

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Елизавета II байден встреча
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