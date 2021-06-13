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Государства «Большой семерки» призвали власти Эфиопии прекратить войну в штате Тыграй

  /   Обновлено: 13 июня 2021 21:37
Африка
Государства «Большой семерки» призвали власти Эфиопии прекратить войну в штате Тыграй
flickr.com  /  The White House

Аддис-Абеба, 13 июня. Страны – участницы неформального международного клуба «Большой семерки» в итоговом коммюнике призвали стороны эфиопского конфликта в штате Тыграй прекратить боевые действия.

Также они обсудили массовый голод, которых охватил северные регионы Эфиопии. Государства обеспокоены тем, что сотни тысяч людей могут оказаться в условиях полного отсутствия продовольствия и даже воды.

Не менее волнующей темой, которую обсудили участники форума, стал вывод эритрейских войск с территории африканского государства.

Эфиопия переживает период нестабильности и глубокого политического и экономического кризиса.

Штат является одним из самых проблемных для эфиопского правительства регионов, так как там сосредоточены силы вооруженной оппозиции, боевики «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). Сторонники НФОТ отказываются подчиняться официальным властям и желают отделить эту территорию Эфиопии.

Конфликт с каждым годом все сильнее усугубляет гуманитарную ситуацию в штате. Однако, несмотря на это, чиновники из правительства не признают факт существования надвигающейся катастрофы.

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эфиопия большая семерка
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