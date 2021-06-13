Диаспора ЦАР осудила попытку французских спецслужб организовать митинг против России

Париж, 13 июня. Центральноафриканские пользователи сообщают о попытках французской разведки спровоцировать антироссийский митинг в столице Франции.

Военный аналитик Грегори Сирил Донгобада заявил о том, что спецслужбы европейской страны хотят дискредитировать деятельность российских инструкторов и очернить образ России.

«В очередной раз Франция попыталась саботировать Россию, но она не смогла этого сделать. Спецслужбы Пятой республики планировали спровоцировать антироссийский митинг в Париже. Однако никто из центральноафриканцев не явился на мероприятие. Вместо этого люди самостоятельно организовали другую манифестацию, в поддержку РФ», — прокомментировал Донгобада.

Encore une tentative de la #France de saboter les activités de la #Russie en #Centrafrique a échoué. Aujourd'hui, une marche anti-russe était prévue à Paris, mais nos frères Centrafricains n'y sont pas venus. Ils ont organisé au contraire un rassemblement en soutien à la Russie. pic.twitter.com/xRh4fbl78N — Grégoire Cyrille Dongobada (@GDongobada) June 12, 2021

Пользователь Facebook Лоран Бокузен также осудил действия Парижа по дестабилизации обстановки на территории ЦАР. Он отметил, что центральноафриканцы, проживающие во Франции, не поддадутся этим провокациям, потому что они знают правду и ценят помощь Российской Федерации.

Ранее сообщалось о том, что в столице Центральноафриканской Республики Банги прошел митинг-шествие. Около 3000 манифестантов вышли на улицы города, чтобы поддержать российских специалистов, которые работают в ЦАР и обучают личный состав Вооруженных сил (FACA).

Жители республики также поблагодарили россиян за помощь в разгроме боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены». Они выразили надежду на то, что сотрудничество двух стран укрепится еще сильнее.

Аналогичный митинг состоялся в Париже, там граждане ЦАР пришли к воротам посольства РФ, чтобы также выразить благодарность инструкторам из России.