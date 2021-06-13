Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 23:03
23:00
Общество
Американские власти приняли решение уничтожить 60 млн вакцин от COVID-19
23:00
Шоу-бизнес
Крымские модельеры показали свои лучшие работы на Yalta Fashion Week
22:56
Общество
Жительница Алтайского края нанесла разметку и «зебру» на дорогу
22:48
Политика
Власти Бельгии сообщили о прибытии в Брюссель президента США Джо Байдена
22:47
Спорт
Датский тренер рассказал о первых словах Эриксена после прихода в сознание
22:47
Происшествия
Двое огнеборцев пострадали при тушении пожара в московском ночном клубе
22:45
Политика
Столтенберг заявил о пересмотре стратегической концепции НАТО
22:44
Политика
Киев рассчитывает на компенсацию после запуска «Северного потока — 2»
22:42
Политика
Байден на внедорожнике заставил ждать Елизавету II
22:26
Общество
Песков подтвердил сведения об исключении «Дождя» из пула Кремля
Все новости

СМИ разоблачили попытки ООН дискредитировать Россию в ЦАР

ЦАР
СМИ разоблачили попытки ООН дискредитировать Россию в ЦАР
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 13 июня. Журналисты центральноафриканского издания Ndjoni Sango рассказали про действия пакистанских миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА).

Представители СМИ заявили о том, что сотрудники МИНУСКА пытаются скомпрометировать действия российских инструкторов, которые работают в ЦАР по приглашению местных властей и с разрешения Совета Безопасности ООН обучают бойцов национальных вооруженных сил (FACA).

«Пакистанские миротворцы ООН подкупили управляющего префектурой Абдулая Махамата и мэра Завидо Алвина Мусу, чтобы они организовали антироссийский марш в Кага-Бандоро», — прокомментировали в агентстве.

Корреспонденты издания также добавили, что миротворцы выплачивают денежные вознаграждения местным жителям, чтобы те рассказывали выдуманные истории про преступления, совершаемые россиянами против центральноафриканцев.

Несмотря на попытки дискредитации России со стороны сотрудников ООН, тысячи граждан ЦАР вновь прибыли на кинопоказ российско-центральноафриканского фильма «Турист», который прошел в центре префектуры Нана-Гребизи — Кага-Бандоро. Эта кинокартина смогла завоевать любовь зрителей.

Мировая премьера боевика состоялась в Центральноафриканской Республике 14 мая, и уже 19 числа того же месяца россияне увидели «Туриста» в эфире телеканала НТВ.

Вернуться назад

Все новости / ЦАР / СМИ разоблачили попытки ООН дискредитировать Россию в ЦАР
оон цар
Комментировать
Эксклюзив
Крымские модельеры показали свои лучшие работы на Yalta Fashion Week
Крымские модельеры показали свои лучшие работы на Yalta Fashion Week
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 113544 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 81528 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 62548 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 53999 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Политика 31812 11 июня 2021
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Рейтинг@Mail.ru