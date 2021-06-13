Банги, 13 июня. Журналисты центральноафриканского издания Ndjoni Sango рассказали про действия пакистанских миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА).

Представители СМИ заявили о том, что сотрудники МИНУСКА пытаются скомпрометировать действия российских инструкторов, которые работают в ЦАР по приглашению местных властей и с разрешения Совета Безопасности ООН обучают бойцов национальных вооруженных сил (FACA).

«Пакистанские миротворцы ООН подкупили управляющего префектурой Абдулая Махамата и мэра Завидо Алвина Мусу, чтобы они организовали антироссийский марш в Кага-Бандоро», — прокомментировали в агентстве.

Корреспонденты издания также добавили, что миротворцы выплачивают денежные вознаграждения местным жителям, чтобы те рассказывали выдуманные истории про преступления, совершаемые россиянами против центральноафриканцев.

Несмотря на попытки дискредитации России со стороны сотрудников ООН, тысячи граждан ЦАР вновь прибыли на кинопоказ российско-центральноафриканского фильма «Турист», который прошел в центре префектуры Нана-Гребизи — Кага-Бандоро. Эта кинокартина смогла завоевать любовь зрителей.

Мировая премьера боевика состоялась в Центральноафриканской Республике 14 мая, и уже 19 числа того же месяца россияне увидели «Туриста» в эфире телеканала НТВ.