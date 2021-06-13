Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 21:37
21:35
Весь мир
Государства «Большой семерки» призвали власти Эфиопии прекратить войну в штате Тыграй
21:32
Весь мир
Диаспора ЦАР осудила попытку французских спецслужб организовать митинг против России
21:28
Весь мир
СМИ разоблачили попытки ООН дискредитировать Россию в ЦАР
21:27
Происшествия
Сильный ливень вновь залил Махачкалу
21:24
Весь мир
Прокуратура ЦАР выдвинула новые обвинения против арестованного гражданина Франции
21:21
Весь мир
Центральноафриканские журналисты оценили помощь России войскам республики
21:20
Спорт
Австрия начала выступление на Евро-2020 с победы над Северной Македонией
21:19
Политика
Новым премьер-министром Израиля назначен Нафтали Беннет
21:18
Весь мир
Миротворцы ООН спровоцировали ДТП с участием российской гуманитарной миссии в ЦАР
21:17
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко удивила россиян отсутствием груди на фото в купальнике
Все новости

Прокуратура ЦАР выдвинула новые обвинения против арестованного гражданина Франции

ЦАР
Прокуратура ЦАР выдвинула новые обвинения против арестованного гражданина Франции
facebook.com  /  @Ngrebada Firmin

Банги, 13 июня. Генеральный прокурор Апелляционного суда в ЦАР Эрик Дидье Тамбо расширил список обвинений против арестованного гражданина Франции Хуана Реми Киньоло.

Теперь Киньоло обвиняется в терроризме и сотрудничестве с боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены». Помимо этого его подозревают в случаях шпионажа и создании угрозы общественной и государственной безопасности.

Тамбо заявил, что задержанный сейчас находится под стражей в столице ЦАР. Также генпрокурор заверил всех в том, что права гражданина Франции полностью соблюдаются в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом.

«С момента ареста Хуан Реми Киньоло сразу воспользовался услугами адвоката. Он присутствует на всех следственных мероприятиях и консультирует подозреваемого. Все права Киньоло соблюдены в соответствии с 48 статьей Уголовно-процессуального кодекса», — рассказал журналистам Эрик Дидье Тамбо.

Ранее сообщалось о том, что правоохранительные органы 10 мая арестовали Киньоло в Банги.

Затем силовики обыскали дом гражданина Франции и нашли значительное количество огнестрельного оружия, военную форму, боеприпасы и крупную сумму денег.

Киньоло уверял правоохранителей в том, что он прибыл в Центральноафриканскую Республику в качестве медиаконсультанта. Однако обнаруженные полицией видеозаписи с кадрами тренировок боевиков доказали обратное.

Вернуться назад

Все новости / ЦАР / Прокуратура ЦАР выдвинула новые обвинения против арестованного гражданина Франции
франция цар киньоло
Комментировать
Эксклюзив
Жесткая посадка аэростата в Псковской области заинтересовала прокуратуру
Жесткая посадка аэростата в Псковской области заинтересовала прокуратуру
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 111734 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 81190 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 62162 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 50966 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Политика 31048 11 июня 2021
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Рейтинг@Mail.ru