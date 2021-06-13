Прокуратура ЦАР выдвинула новые обвинения против арестованного гражданина Франции

Банги, 13 июня. Генеральный прокурор Апелляционного суда в ЦАР Эрик Дидье Тамбо расширил список обвинений против арестованного гражданина Франции Хуана Реми Киньоло.

Теперь Киньоло обвиняется в терроризме и сотрудничестве с боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены». Помимо этого его подозревают в случаях шпионажа и создании угрозы общественной и государственной безопасности.

Тамбо заявил, что задержанный сейчас находится под стражей в столице ЦАР. Также генпрокурор заверил всех в том, что права гражданина Франции полностью соблюдаются в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом.

«С момента ареста Хуан Реми Киньоло сразу воспользовался услугами адвоката. Он присутствует на всех следственных мероприятиях и консультирует подозреваемого. Все права Киньоло соблюдены в соответствии с 48-й статьей Уголовно-процессуального кодекса», — рассказал журналистам Эрик Дидье Тамбо.

Ранее сообщалось о том, что правоохранительные органы 10 мая арестовали Киньоло в Банги.

Затем силовики обыскали дом гражданина Франции и нашли значительное количество огнестрельного оружия, военную форму, боеприпасы и крупную сумму денег.

Киньоло уверял правоохранителей в том, что он прибыл в Центральноафриканскую Республику в качестве медиаконсультанта. Однако обнаруженные полицией видеозаписи с кадрами тренировок боевиков доказали обратное.