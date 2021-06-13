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Сильный ливень вновь залил Махачкалу

Происшествия
Сильный ливень вновь залил Махачкалу
Невские Новости

Махачкала, 13 июня. Столица Республики Дагестан в очередной раз оказалась затоплена из-за сильного продолжительного дождя.

Ранее махачкалинский меценат, пожелавший остаться неизвестным, подарил вдове офицера полиции Магомедтагира Тагирова квартиру в центре дагестанской столицы. Документы на жилье женщине вручил министр внутренних дел по республике Абдурашид Магомедов.

Старший лейтенант полиции Тагиров был сотрудником хасавюртского отдела дорожно-патрульной службы. Он погиб в 2011 году при исполнении служебных обязанностей.

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