Сильный ливень вновь залил Махачкалу

Махачкала, 13 июня. Столица Республики Дагестан в очередной раз оказалась затоплена из-за сильного продолжительного дождя.

Ранее махачкалинский меценат, пожелавший остаться неизвестным, подарил вдове офицера полиции Магомедтагира Тагирова квартиру в центре дагестанской столицы. Документы на жилье женщине вручил министр внутренних дел по республике Абдурашид Магомедов.

Старший лейтенант полиции Тагиров был сотрудником хасавюртского отдела дорожно-патрульной службы. Он погиб в 2011 году при исполнении служебных обязанностей.