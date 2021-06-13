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Центральноафриканские журналисты оценили помощь России войскам республики

ЦАР
Центральноафриканские журналисты оценили помощь России войскам республики
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 13 июня. Журналисты центральноафриканского издания Ndjoni Sango заявили об особом вкладе России в стабилизацию ситуации на территории Центральноафриканской Республики.

Они поблагодарили российских инструкторов за подготовку личного состава Вооруженных сил ЦАР (FACA). По мнению представителей СМИ, благодаря обучению, организованному россиянами, бойцы FACA разгромили конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» и чадских наемников.

«Весь мир стал свидетелем печальных событий, которые происходили в ЦАР. В течение полугода подготовленные Францией чадские боевики терроризировали нашу страну. Однако натренированные российскими инструкторами бойцы правительственной армии им оказались не по зубам. Когда они встретились с ними, тогда и потерпели сокрушительное поражение», — рассказали в агентстве.

Корреспонденты напомнили, что сегодня страна постепенно возвращается к мирной жизни. Несмотря на то, что провокации со стороны Парижа и Нджамены продолжаются.

Ранее сообщалось о том, что эксперты издания Ndjoni Sango прогнозировали провокации со стороны Чада. В этот же день журналисты другой центральноафриканской газеты Oubangui Medias заявили о том, что деревня Суру является субъектом ЦАР.

Этот населенный пункт стал предметом спора двух африканских государств. Власти Центральноафриканской Республики подтвердили, что это их территория, а в это время чадские военнослужащие построили там военную базу и начали запугивать местное население.

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