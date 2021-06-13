Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 21:36
21:35
Весь мир
Государства «Большой семерки» призвали власти Эфиопии прекратить войну в штате Тыграй
21:32
Весь мир
Диаспора ЦАР осудила попытку французских спецслужб организовать митинг против России
21:28
Весь мир
СМИ разоблачили попытки ООН дискредитировать Россию в ЦАР
21:27
Происшествия
Сильный ливень вновь залил Махачкалу
21:24
Весь мир
Прокуратура ЦАР выдвинула новые обвинения против арестованного гражданина Франции
21:21
Весь мир
Центральноафриканские журналисты оценили помощь России войскам республики
21:20
Спорт
Австрия начала выступление на Евро-2020 с победы над Северной Македонией
21:19
Политика
Новым премьер-министром Израиля назначен Нафтали Беннет
21:18
Весь мир
Миротворцы ООН спровоцировали ДТП с участием российской гуманитарной миссии в ЦАР
21:17
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко удивила россиян отсутствием груди на фото в купальнике
Все новости

Регина Тодоренко удивила россиян отсутствием груди на фото в купальнике

Шоу-бизнес
Регина Тодоренко удивила россиян отсутствием груди на фото в купальнике
Prt Scr premier.one

Москва, 13 июня. Бывшая ведущая шоу «Орел и решка», блогер Регина Тодоренко продемонстрировала поклонникам, в какой форме она сейчас находится. Звезда показала новое фото в купальнике.

Телеведущая опубликовала свежий снимок с отдыха в Instagram Stories. На фото Тодоренко позирует у бассейна в ярко-желтом слитном купальнике. Блогер отметила, что фото было сделано в аквапарке.

Поклонники знаменитости неоднократно отмечали, что она сильно сбросила вес. На новом фото худоба ведущей явно бросается в глаза. Создается впечатление, что желтый купальник Тодоренко сильно велик. Кроме того, россиян, обсудивших фото в Сети, удивило отсутствие груди на новом снимке телеведущей. Видимо, потеря веса отразилась на этой части тела блогера.

«Разыскивается грудь», — пишут пользователи.

Регина Тодоренко делилась с поклонниками секретами похудения. Она придерживается определенных правил в питании, занимается спортом и посещает разные процедуры.

Телеведущая ранее показала фанатам, как она выглядела до популярности. На архивном снимке, опубликованном Тодоренко, ей всего 22 года.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Регина Тодоренко удивила россиян отсутствием груди на фото в купальнике
тодоренко звезды телеведущая
Комментировать
Эксклюзив
Жесткая посадка аэростата в Псковской области заинтересовала прокуратуру
Жесткая посадка аэростата в Псковской области заинтересовала прокуратуру
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 111734 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 81190 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 62162 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 50966 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Политика 31048 11 июня 2021
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Рейтинг@Mail.ru