Регина Тодоренко удивила россиян отсутствием груди на фото в купальнике

Москва, 13 июня. Бывшая ведущая шоу «Орел и решка», блогер Регина Тодоренко продемонстрировала поклонникам, в какой форме она сейчас находится. Звезда показала новое фото в купальнике.

Телеведущая опубликовала свежий снимок с отдыха в Instagram Stories. На фото Тодоренко позирует у бассейна в ярко-желтом слитном купальнике. Блогер отметила, что фото было сделано в аквапарке.

Поклонники знаменитости неоднократно отмечали, что она сильно сбросила вес. На новом фото худоба ведущей явно бросается в глаза. Создается впечатление, что желтый купальник Тодоренко сильно велик. Кроме того, россиян, обсудивших фото в Сети, удивило отсутствие груди на новом снимке телеведущей. Видимо, потеря веса отразилась на этой части тела блогера.

«Разыскивается грудь», — пишут пользователи.

Регина Тодоренко делилась с поклонниками секретами похудения. Она придерживается определенных правил в питании, занимается спортом и посещает разные процедуры.

Телеведущая ранее показала фанатам, как она выглядела до популярности. На архивном снимке, опубликованном Тодоренко, ей всего 22 года.