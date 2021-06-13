Миротворцы ООН спровоцировали ДТП с участием российской гуманитарной миссии в ЦАР

Банги, 13 июня. Журналисты центральноафриканского издания Lengo Songo сообщили о том, что миротворцы ООН (МИНУСКА) устроили провокацию против членов российской гуманитарной миссии в столице ЦАР.

В агентстве заявили, что сотрудники МИНУСКА намеренно спровоцировали ДТП с участием грузовика, который перевозил продовольственную помощь из России для центральноафриканцев.

«Предполагалось, что члены гуманитарной миссии встретятся с миротворцами ООН. Водитель одной из машин МИНУСКА выехал на встречную полосу, предварительно набрав большую скорость, и чуть не врезался в грузовик с российской помощью для жителей ЦАР», — пояснили в издании.

Корреспонденты подчеркнули, что среди граждан Центральноафриканской Республики бытует мнение о том, что миротворцы получили приказ тем самым дискредитировать россиян, которые находятся в африканской стране. Однако провокация не удалась.