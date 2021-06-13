Экс-глава МВД Украины Захарченко назвал главное «лекарство» от Майдана

Киев, 13 июня. Экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко рассказал об условиях, которые способствовали проведению госпереворота на Украине.

После событий Евромайдана многие украинцы уже успели пожалеть, что в их стране произошел госпереворот. Однако технологии «цветных революций» нельзя реализовать на пустом месте, поскольку они требуют соответствующих условий. О них в интервью сетевому изданию «Украина.ру» рассказал бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко.

Эксперт отметил, что непременным условием таких событий является внешнее вмешательство через НКО, спецслужбы и разного рода поддержку оппозиции. Также требуются внутренние политические силы, открыто или тайно готовые оказать помощь перевороту. Основным компонентом революции являются «боевики», без которых невозможно создать реальных предпосылок для насильственного свержения власти. При этом основная масса мирных протестующих используется в качестве «живой щит» от правоохранительных органов.

Помимо этого, центральной частью госпереворота является «сакральная жертва», используемая затем СМИ для деморализации остальной части населения, которому внушается, что законная власть «преступна» и ее нужно свергнуть. Однако главным условием для Майдана является конфликт интересов государства и населения.

Именно соблюдение «социального договора» и заинтересованность в достижении общих интересов является хорошим «лекарством» для профилактики Майдана, поскольку он невозможен при активной поддержке власти со стороны граждан.

«Майдан возможен лишь там, где общество и власть пассивны и разобщены. В противном случае никакие методички Шарпа не сработают. Это нужно знать и помнить в первую очередь народам России и Белоруссии и не допустить разрушительного украинского сценария в своих странах», — резюмировал Захарченко.

Ранее отмечалось, что очередной майдан может стать для Украины последним.