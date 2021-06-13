Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 21:36
21:35
Весь мир
Государства «Большой семерки» призвали власти Эфиопии прекратить войну в штате Тыграй
21:32
Весь мир
Диаспора ЦАР осудила попытку французских спецслужб организовать митинг против России
21:28
Весь мир
СМИ разоблачили попытки ООН дискредитировать Россию в ЦАР
21:27
Происшествия
Сильный ливень вновь залил Махачкалу
21:24
Весь мир
Прокуратура ЦАР выдвинула новые обвинения против арестованного гражданина Франции
21:21
Весь мир
Центральноафриканские журналисты оценили помощь России войскам республики
21:20
Спорт
Австрия начала выступление на Евро-2020 с победы над Северной Македонией
21:19
Политика
Новым премьер-министром Израиля назначен Нафтали Беннет
21:18
Весь мир
Миротворцы ООН спровоцировали ДТП с участием российской гуманитарной миссии в ЦАР
21:17
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко удивила россиян отсутствием груди на фото в купальнике
Все новости

Экс-глава МВД Украины Захарченко назвал главное «лекарство» от Майдана

Политика
Экс-глава МВД Украины Захарченко назвал главное «лекарство» от Майдана
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Киев, 13 июня. Экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко рассказал об условиях, которые способствовали проведению госпереворота на Украине.

После событий Евромайдана многие украинцы уже успели пожалеть, что в их стране произошел госпереворот. Однако технологии «цветных революций» нельзя реализовать на пустом месте, поскольку они требуют соответствующих условий. О них в интервью сетевому изданию «Украина.ру» рассказал бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко.

Эксперт отметил, что непременным условием таких событий является внешнее вмешательство через НКО, спецслужбы и разного рода поддержку оппозиции. Также требуются внутренние политические силы, открыто или тайно готовые оказать помощь перевороту. Основным компонентом революции являются «боевики», без которых невозможно создать реальных предпосылок для насильственного свержения власти. При этом основная масса мирных протестующих используется в качестве «живой щит» от правоохранительных органов.

Помимо этого, центральной частью госпереворота является «сакральная жертва», используемая затем СМИ для деморализации остальной части населения, которому внушается, что законная власть «преступна» и ее нужно свергнуть. Однако главным условием для Майдана является конфликт интересов государства и населения.

Именно соблюдение «социального договора» и заинтересованность в достижении общих интересов является хорошим «лекарством» для профилактики Майдана, поскольку он невозможен при активной поддержке власти со стороны граждан.

«Майдан возможен лишь там, где общество и власть пассивны и разобщены. В противном случае никакие методички Шарпа не сработают. Это нужно знать и помнить в первую очередь народам России и Белоруссии и не допустить разрушительного украинского сценария в своих странах», — резюмировал Захарченко.

Ранее отмечалось, что очередной майдан может стать для Украины последним.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Экс-глава МВД Украины Захарченко назвал главное «лекарство» от Майдана
украина рф майдан политика госпереворот
Комментировать
Эксклюзив
Жесткая посадка аэростата в Псковской области заинтересовала прокуратуру
Жесткая посадка аэростата в Псковской области заинтересовала прокуратуру
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 111734 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 81190 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 62162 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 50966 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Политика 31048 11 июня 2021
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Рейтинг@Mail.ru