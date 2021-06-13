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Францию заподозрили в намеренном нарушении работы мобильной связи на территории ЦАР

ЦАР
Францию заподозрили в намеренном нарушении работы мобильной связи на территории ЦАР
facebook.com  /  @ngrebadapm

Банги, 12 июня. Один из крупнейших операторов мобильной связи ЦАР Orange Centrafrique не может восстановить обслуживание абонентов после пожара. Однако местные СМИ подозревают, что компания намеренно затягивает ремонт оборудования.

Абоненты Orange Centrafrique, которых в Центральноафриканской Республике насчитывается около 800 тысяч человек, лишились связи вечером 6 июня. В пресс-релизе компании говорится, что причиной приостановки услуг стало повреждение оборудования.

«Orange Centrafrique с сожалением сообщает населению ЦАР, что в воскресенье в технических помещениях главного офиса в Содиаме произошел пожар. Несмотря на немедленное вмешательство сотрудников фирмы и пожарной службы Банги, огонь нанес серьезный ущерб, прервав оказание услуг связи клиентам компании», — заявило руководство организации.

Спустя почти неделю работа оператора так и не возобновилась. При этом центральноафриканское информационное издание Ndjoni Sango со ссылкой на собственный источник сообщает, что ущерб от пожара оказался незначительным, и ремонт оборудования занял бы не более нескольких часов. Однако руководство Orange приказало не предпринимать никаких действий.

Может показаться, что для коммерческой компании, ориентированной на получение прибыли, такой шаг невозможен, ведь клиенты не смогут потратить деньги на услуги оператора, а то и вовсе уйдут к другому поставщику связи. Однако следует учитывать, что Orange Centrafrique является дочерней структурой французской фирмы, чей контрольный пакет принадлежит правительству Пятой республики.

Париж крайне обеспокоен утратой влияния в бывшей колонии. Но вместо попытки действительно помочь народу ЦАР развивать экономику и восстанавливать страну в Елисейском дворце придумывают все новые способы насолить африканской стране.

Так, 7 июня МИД Франции объявил о заморозке финансовой поддержки ЦАР и отказе от военного сотрудничества с Банги. Кроме того, по данным Ndjoni Sango, чиновники французского концерна Total отказались заправлять российский самолет, который доставил центральноафриканского премьер-министра на проходивший в Петербурге Международный экономический форум.

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франция цар
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