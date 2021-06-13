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Служба безопасности Латвии проверила местного музыканта из-за поездки в Крым

Политика
Служба безопасности Латвии проверила местного музыканта из-за поездки в Крым
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Рига, 13 июня. Служба госбезопасности (СГБ) Латвии провела переговоры с музыкантом Янисом Лемежисом из-за его участия в крымском фестивале «Дорога на Ялту».

Представители СГБ пояснили, что такие действия могут иметь «правовые последствия». Дополнительных комментариев по этому вопросу в Риге не дали, сообщили журналисты местных СМИ.

Служба начала проверку Лемежиса еще в мае. На музыкальном фестивале, который проходил в Крыму с 29 апреля по 2 мая, он выступил с российским артистом Денисом Майдановым. Они исполнили песню «Баллада о солдате».

Ранее стало известно, что к 2050 году население Латвии значительно уменьшится. Это касается не только больших городов, но и маленьких деревень.

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Латвия крым музыкант фестиваль
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