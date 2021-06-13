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Украинцы повели себя некрасиво после поражения сборной РФ в матче с бельгийцами

Политика
Украинцы повели себя некрасиво после поражения сборной РФ в матче с бельгийцами
Global Look Press  /  Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency

Киев, 13 июня. Пользователи Сети поддержали киевского журналиста Максима Назарова, который осудил украинцев за критику сборной РФ на Евро-2020.

Сборная Бельгии одержала вверх над российскими футболистами в первом матче группового этапа чемпионата Евро-2020. Встреча завершилась счетом 3:0. Украинские болельщики ликуют, а киевский журналист Максим Назаров пребывает в растерянности. Он явно не ожидал от своих сограждан подобной реакции.

«Во Львове на каком-то фестивале за каждый гол в ворота сборной россиян наливают пивас. В Киеве какое-то недотакси «Бонд» раздаст клиенту по 50 гривен за победу над россиянами… Не пойму одного — это какая-то особенная стадия дебильности или все-таки крутой маркетинговый ход?», — написал Назаров на своей странице в Facebook.

Пользователи Сети поддержали Назарова. Они заметили, что Украина давно погрязла в русофобии. Однако сейчас антироссийская риторика перешла все границы.

«Это тяжелая, продолжительная болезнь… Болезнь страны… Беда», — оставил комментарий юзер Григорий Г.

«Вышиванка головного мозга», — согласился Yura Z.

«Не верьте, если скажут, что все это из-за того, что идет война и «оккупирован» Крым. Это как удобное одеяло, которым прикрывают опухоль мозга — русофобию», — добавил пользователь Татьяна С.

Ранее бывший футболист «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Роман Широков объяснил, почему России стоит опасаться сборной Финляндии.

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Все новости / Политика / Украинцы повели себя некрасиво после поражения сборной РФ в матче с бельгийцами
украина евро-2020 реакция соцсетей
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