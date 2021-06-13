Новым премьер-министром Израиля назначен Нафтали Беннет

Иерусалим, 13 июня. Израильский кнессет (парламент) утвердил новый состав правительства страны. Роль премьер-министра занял Нафтали Беннет.

Новое правительство Израиля было утверждено по результатам выборов 23 марта лидерами партий «Еш атид» Яиром Лапидом и «Ямина» Нафтали Беннетом. Доверие правительству высказали 60 депутатов, против проголосовали 59 и один воздержался, уточнил спикер парламента Мики Леви.

Новое правительство во главе с Беннетом уже принесло присягу на специальном заседании кнессета. Это стало концом правления экс-премьера Биньямина Нетаньяху, который стоял во главе Израиля на протяжении 12 лет.