Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 21:36
21:32
Весь мир
Диаспора ЦАР осудила попытку французских спецслужб организовать митинг против России
21:28
Весь мир
СМИ разоблачили попытки ООН дискредитировать Россию в ЦАР
21:27
Происшествия
Сильный ливень вновь залил Махачкалу
21:24
Весь мир
Прокуратура ЦАР выдвинула новые обвинения против арестованного гражданина Франции
21:21
Весь мир
Центральноафриканские журналисты оценили помощь России войскам республики
21:20
Спорт
Австрия начала выступление на Евро-2020 с победы над Северной Македонией
21:19
Политика
Новым премьер-министром Израиля назначен Нафтали Беннет
21:18
Весь мир
Миротворцы ООН спровоцировали ДТП с участием российской гуманитарной миссии в ЦАР
21:17
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко удивила россиян отсутствием груди на фото в купальнике
21:13
Весь мир
Францию заподозрили в намеренном нарушении работы мобильной связи на территории ЦАР
Все новости

Новым премьер-министром Израиля назначен Нафтали Беннет

Политика
Новым премьер-министром Израиля назначен Нафтали Беннет
wikipedia.org  /  zeevveez / Creative Commons Attribution 2.0

Иерусалим, 13 июня. Израильский кнессет (парламент) утвердил новый состав правительства страны. Роль премьер-министра занял Нафтали Беннет.

Новое правительство Израиля было утверждено по результатам выборов 23 марта лидерами партий «Еш атид» Яиром Лапидом и «Ямина» Нафтали Беннетом. Доверие правительству высказали 60 депутатов, против проголосовали 59 и один воздержался, уточнил спикер парламента Мики Леви.

Новое правительство во главе с Беннетом уже принесло присягу на специальном заседании кнессета. Это стало концом правления экс-премьера Биньямина Нетаньяху, который стоял во главе Израиля на протяжении 12 лет.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Новым премьер-министром Израиля назначен Нафтали Беннет
израиль нетаньяху кнессет
Комментировать
Эксклюзив
Жесткая посадка аэростата в Псковской области заинтересовала прокуратуру
Жесткая посадка аэростата в Псковской области заинтересовала прокуратуру
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 111734 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 81190 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 62162 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 50966 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Политика 31048 11 июня 2021
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Рейтинг@Mail.ru