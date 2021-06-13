В Германии предупредили об угрозе ядерной войны из-за искусственного интеллекта

Берлин, 13 июня. Развитие и применение технологий искусственного интеллекта в военной сфере может привести к конфликту. К такому выводу пришли немецкие журналисты.

По их мнению, взаимодействие между автономными боевыми системами, созданными с применением искусственного интеллекта, может спровоцировать третью мировую войну. Кроме того, подобная угроза исходит от объектов ПВО США, которые раньше были направлены на предотвращение ядерной угрозы. В настоящее время подобные объекты перепрофилированы Пентагоном для борьбы и с неядерными угрозами. Журналисты считают, что они могут стать мишенями для кибератак в случае локальных конфликтов, что приведет к глобальной ядерной войне.

По мнению экспертов, запретить применение ИИ в военных целях невозможно, так как эти технологии уже существуют, поэтому для снижения этих рисков международному сообществу необходимо выработать ряд нормативных ограничений.

Ранее в США признали свою неготовность к ядерной войне с Россией. По мнению экспертов американского журнала The National Interest, Москва может нанести ядерный удар, при котором будет невозможно предпринять какие-либо ответные действия. По их мнению, РФ может решиться на такой шаг, поскольку в Москве осознают, что Соединенные Штаты попросту побоятся отреагировать.