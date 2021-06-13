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Регионы России проинформированы о возможности пересмотра госконтрактов

Экономика
Регионы России проинформированы о возможности пересмотра госконтрактов
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Москва, 13 июня. Российским регионам напомнили о возможности пересмотра госконтрактов, если продолжающееся подорожание строительных материалов сделает невозможным их реализацию.

Информация приводятся в письме Минфина, Минстроя и Федеральной антимонопольной службы. Закон о контрактной системе предусматривает возможность изменения действующих условий по взаимному соглашению сторон. Корректировка не должна приводить к увеличению срока действия договора и стоимости более чем на 30%, передает «Коммерсантъ».

Необходимость изменения появляется в связи с повышением стоимости стройматериалов. Показатель вырос на 16,4% в мае 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Отечественные подрядчики, реализующие объекты по государственному заказу, несут огромные потери, поскольку цена договоров определяется на весь срок осуществления.

Российский рынок недвижимости переживает бум. ФАН выяснил, как можно выгодно приобрести квартиру.

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регионы стройматериалы госконтракты
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