Регионы России проинформированы о возможности пересмотра госконтрактов

Москва, 13 июня. Российским регионам напомнили о возможности пересмотра госконтрактов, если продолжающееся подорожание строительных материалов сделает невозможным их реализацию.

Информация приводятся в письме Минфина, Минстроя и Федеральной антимонопольной службы. Закон о контрактной системе предусматривает возможность изменения действующих условий по взаимному соглашению сторон. Корректировка не должна приводить к увеличению срока действия договора и стоимости более чем на 30%, передает «Коммерсантъ».

Необходимость изменения появляется в связи с повышением стоимости стройматериалов. Показатель вырос на 16,4% в мае 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Отечественные подрядчики, реализующие объекты по государственному заказу, несут огромные потери, поскольку цена договоров определяется на весь срок осуществления.

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