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Отец Меган Маркл всерьез опасается, что никогда не увидит своих внуков

Общество
Отец Меган Маркл всерьез опасается, что никогда не увидит своих внуков
Global Look Press  /  CBS

Лос-Анджелес, 13 июня. Отец Меган Маркл — Томас Маркл — в интервью в программе 60 Minutes Australia признался, что не встречался со своей дочерью три года с момента ее свадьбы с принцем Гарри.

Томас Маркл в начале беседы с журналистами высказался о скандальном интервью принца Гарри и его жены. Он обвинил во всем телеведущую Опру Уинфри, которая, по его мнению, использовала пару в своих корыстных целях. По словам 76-летнего отца герцогини Сассекской, на записи видно, как Опра «берет в оборот» Гарри и начинает его обрабатывать, чтобы он выдал все семейные секреты.

С дочерью Томас Маркл не виделся три года — с момента ее свадьбы с внуком британской королевы. Недавно у супругов родилась дочь Лилибет Диана. Однако герцогиня Сассекская не захотела показывать малышку отцу. Мужчина даже не видел первого ребенка пары, своего внука Арчи, которому исполнилось два года. По словам Маркла, он живет от дочери всего в 110 километрах, однако та безжалостно его игнорирует.

«Конечно, это больно. В тюрьмах есть убийцы с топорами, и даже их приезжает навестить семья», — отметил мужчина.

Томас Маркл подчеркнул, что Гарри и Меган вот уже три года не могут простить ему глупую ошибку. Герцогиня Сассекская разорвала отношения с отцом перед свадебным торжеством из-за того, что тот продал папарацци архивные фотографии. Томас отметил, что в интервью супруги часто рассуждают о сострадании, хотя сами — холодные и черствые люди. Сейчас мужчина испытывает серьезные проблемы со здоровьем и боится, что не доживет до 80 лет. По его словам, единственное, чтобы его осчастливило бы — это возможность подержать внуков на руках.

Ранее члены королевской семьи обеспокоились состоянием психического здоровья принца Гарри. Королевский биограф Анджела Левин рассказала, что принцу в семье привыкли прощать многое, делая поправку на состояние его психики.

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принц гарри отношения королевская семья меган маркл
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