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Германия поставила под угрозу цели НАТО из-за сокращения военных расходов

Армия
Германия поставила под угрозу цели НАТО из-за сокращения военных расходов
wikipedia.org  /  7th Army Training Command

Берлин, 13 июня. Правительство Германии сократило финансирование сухопутных войск и этим поставило под угрозу выполнение целей Североатлантического альянса.

Как сообщает газета Welt am Sonntag, ссылаясь на закрытую статистику минобороны ФРГ, с 2018 по 2020 годы немецкие сухопутные войска получили лишь 13% финансов от общих затрат на оборону. Это может сказаться на выполнении обязательств, которые взял на себя Берлин перед НАТО.

Отмечается, что к 2021 году Германия должна сформировать дивизию, «пригодную к ведению интенсивного боя». Подобному соединению необходимо 266 боевых машин пехоты Puma последней комплектации, однако финансирования хватит лишь на 194 БМП. При этом к 2032 году должно быть создано три подобных дивизии.

Согласно докладу немецкого минобороны, Берлину подобные цели придется переформулировать.

Ранее также сообщалось, что в кабмине ФРГ прокомментировали слова президента РФ Владимира Путина о вероятности вступления Украины в НАТО. В правительстве заявили, что данный вопрос не стоит на повестке дня.

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нато германия военные расходы минобороны фрг
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