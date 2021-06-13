Иностранцы исполнили песню «С чего начинается Родина» в честь Дня России

Москва, 13 июня. Видео, приуроченное ко Дню России, выложили в социальных сетях. Участники ролика из разных стран исполнили знаменитую русскую песню.

День России отметили не только внутри нашей страны, но и далеко за ее пределами. В честь праздника жители разных государств исполнили знаменитую советскую песню «С чего начинается Родина» композитора Вениамина Баснера на слова Михаила Матусовского. Участие в этой акции приняли граждане Китая, Франции, США, Японии, Китая, Испании, Венесуэлы и некоторых других стран. Об этом сообщает Life.

Видеозапись с исполнением песни иностранцами была опубликована в социальных сетях. При этом всего за сутки ролик набрал более миллиона просмотров.

Судя по кадрам, текст на русском языке дается представителям других стран весьма нелегко, однако они все равно очень стараются правильно произносить слова патриотичной русской песни. Кроме того, в видеоролике иностранцы демонстрируют различные символы России, например, флаг, русскую березку и портрет поэта Александра Пушкина.

12 июня, в День России, сотрудники Росгвардии в Калининграде устроили необычный флешмоб в честь праздника. Они прошли по улицам города в сопровождении оркестра и исполнили государственный гимн РФ.