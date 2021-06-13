Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 21:35
21:32
Весь мир
Диаспора ЦАР осудила попытку французских спецслужб организовать митинг против России
21:28
Весь мир
СМИ разоблачили попытки ООН дискредитировать Россию в ЦАР
21:27
Происшествия
Сильный ливень вновь залил Махачкалу
21:24
Весь мир
Прокуратура ЦАР выдвинула новые обвинения против арестованного гражданина Франции
21:21
Весь мир
Центральноафриканские журналисты оценили помощь России войскам республики
21:20
Спорт
Австрия начала выступление на Евро-2020 с победы над Северной Македонией
21:19
Политика
Новым премьер-министром Израиля назначен Нафтали Беннет
21:18
Весь мир
Миротворцы ООН спровоцировали ДТП с участием российской гуманитарной миссии в ЦАР
21:17
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко удивила россиян отсутствием груди на фото в купальнике
21:13
Весь мир
Францию заподозрили в намеренном нарушении работы мобильной связи на территории ЦАР
Все новости

Австрия начала выступление на Евро-2020 с победы над Северной Македонией

Спорт
Австрия начала выступление на Евро-2020 с победы над Северной Македонией
pixabay.com

Бухарест, 13 июня. Сборная Австрии обыграла команду Северной Македонии в матче чемпионата Европы по футболу, который прошел в Бухаресте.

Австрийцы в этом поединке забили три гола. Их соперники — только один.

Счет в игре на 18-й минуте открыл защитник сборной Австрии Штефан Лайнер. Команда Северной Македонии отыгралась через десять минут. Отличился форвард македонцев Горан Пандев.

Во втором тайме австрийцы сначала вышли вперед, а потом увеличили преимущество. Победную точку в поединке поставил Марко Арнаутович.

Первый матч сборной России на Евро-2020 закончился поражением подопечных Станислава Черчесова. Команда Бельгии обыграла россиян со счетом 3:0.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Австрия начала выступление на Евро-2020 с победы над Северной Македонией
австрия евро-2020 северная македония че по футболу
Комментировать
Эксклюзив
Жесткая посадка аэростата в Псковской области заинтересовала прокуратуру
Жесткая посадка аэростата в Псковской области заинтересовала прокуратуру
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 111734 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 81190 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 62162 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 50966 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Политика 31048 11 июня 2021
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Рейтинг@Mail.ru