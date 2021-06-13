Австрия начала выступление на Евро-2020 с победы над Северной Македонией

Бухарест, 13 июня. Сборная Австрии обыграла команду Северной Македонии в матче чемпионата Европы по футболу, который прошел в Бухаресте.

Австрийцы в этом поединке забили три гола. Их соперники — только один.

Счет в игре на 18-й минуте открыл защитник сборной Австрии Штефан Лайнер. Команда Северной Македонии отыгралась через десять минут. Отличился форвард македонцев Горан Пандев.

Во втором тайме австрийцы сначала вышли вперед, а потом увеличили преимущество. Победную точку в поединке поставил Марко Арнаутович.

Первый матч сборной России на Евро-2020 закончился поражением подопечных Станислава Черчесова. Команда Бельгии обыграла россиян со счетом 3:0.