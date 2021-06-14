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Топ-5 российских знаменитостей, которые обожают футбол

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Топ-5 российских знаменитостей, которые обожают футбол
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov / Natalya Loginova / Anna Salynskaya

Чемпионат Европы по футболу в самом разгаре, ежедневно стадионы заполняют десятки тысяч людей. Среди заядлых болельщиков можно встретить и звезд российского шоу-бизнеса. ФАН выяснил, кто из знаменитостей просто обожает футбол, за какую команду болеет и как предпочитает наблюдать за матчем — вживую или по телевизору.

Михаил Боярский

Топ-5 российских знаменитостей, которые обожают футбол
Prt Scr youtube.com  / 

Пожалуй, самый яркий болельщик среди всех знаменитостей в России. Образ Боярского в шляпе, очках и сине-бело-голубом шарфе уже практически сродни общему образу российского болельщика. Для него делают исключения и дают место на трибуне даже на закрытых чемпионатах. Боярский разбирается в футболе, поэтому его мнение по поводу того или иного матча часто можно увидеть в разных СМИ.

Дана Борисова

Топ-5 российских знаменитостей, которые обожают футбол
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Эффектная блондинка, телеведущая, журналистка Дана Борисова действительно любит футбол и активно следит за матчами. Любимая команда девушки — ЦСКА, ей нравится сплоченная работа и звездный состав. Особенно нравится Борисовой один из самых дорогих футболистов, вратарь Игорь Акинфеев и капитан команды сборной России 2016 года Василий Березуцкий.

Ольга Бузова

Топ-5 российских знаменитостей, которые обожают футбол
instagram.com  / @buzova86

Не всем девушкам только о сумочках и туфельках говорить. Особенно, если бывший муж — известный футболист. Экс-ведущая проекта «Дом-2» увлекается футболом давно, как-то она даже заявила, что хочет стать тренером сборной России.

Мечты почти сбылись: перед началом Евро-2020 Ольга Бузова заявила, что стала арбитром на чемпионате этого года, что вызвало непонимание среди ее фанатов: мол, где Оля, а где футбол. Справедливости ради, Бузова действительно почти не пропускает матчи, и если у нее нет возможности присутствовать на игре — она обязательно смотрит онлайн-трансляцию. Любимая команда до развода с Тарасовым — «Локомотив», после развода — «Спартак».

Дмитрий Нагиев

Топ-5 российских знаменитостей, которые обожают футбол
Агентство городских новостей Москва  / Александр Авилов

Популярный телеведущий и актер Дмитрий Нагиев болеет за «Зенит». Он предан любимому клубу аж с 1982 года. Актер признавался, что даже участвовал в баталиях против болельщиков «Спартака». Сейчас времени участвовать в подобных передрягах у Нагиева нет. Да и лично посещать матчи актер не успевает: слишком плотный график. Но он смотрит матчи с участием «Зенита» по телевизору или в спортбарах.

Александр Розенбаум

Топ-5 российских знаменитостей, которые обожают футбол
wikipedia.org  / Okras / CC BY-SA 4.0

Закрывает топ знаменитых российских болельщиков Александр Розенбаум. Музыкант активно посещает матчи, горячо болеет за сборную России, он даже написал песню «Зенит — чемпион». Впервые он попал на матч питерской команды еще мальчиком в далеком 1956 году и с тех пор активно следит за соревнованиями этого клуба.

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Все новости / Шоу-бизнес / Топ-5 российских знаменитостей, которые обожают футбол
футбол боярский бузова шоу-бизнес
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Топ-5 российских знаменитостей, которые обожают футбол
Топ-5 российских знаменитостей, которые обожают футбол
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