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Украина запретила российской актрисе въезжать в страну из-за посещения Крыма

Политика
Украина запретила российской актрисе въезжать в страну из-за посещения Крыма
youtube.com  /  Центр журналистских расследований

Киев, 13 июня. Сотрудники украинской пограничной службы отказались пускать в страну российскую актрису из-за ее визита в Крым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении сказано, что гражданка России собиралась пересечь границу через пункт пропуска «Паланка — Маяки — Удобное». Однако пограничники выяснили, что 59-летняя актриса «незаконно» посещала территорию Крымского полуострова. Теперь ей запрещено въезжать в страну на протяжении трех лет.

Актриса направлялась в Одессу для выступления в местном театре. Пограничники не стали раскрывать личность женщины. Некоторые украинские СМИ написали, что речь идет об уроженке Челябинска Ларисе Брохман.

Украинские власти ранее закрыли контрольный пункт въезда-выезда «Чаплинка», который расположен напротив российского автомобильного пункта пропуска «Перекоп». Объясняются такие действия проведением ремонтных работ на КПВВ.

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украина крым пограничники
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