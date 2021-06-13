Украина запретила российской актрисе въезжать в страну из-за посещения Крыма

Киев, 13 июня. Сотрудники украинской пограничной службы отказались пускать в страну российскую актрису из-за ее визита в Крым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении сказано, что гражданка России собиралась пересечь границу через пункт пропуска «Паланка — Маяки — Удобное». Однако пограничники выяснили, что 59-летняя актриса «незаконно» посещала территорию Крымского полуострова. Теперь ей запрещено въезжать в страну на протяжении трех лет.

Актриса направлялась в Одессу для выступления в местном театре. Пограничники не стали раскрывать личность женщины. Некоторые украинские СМИ написали, что речь идет об уроженке Челябинска Ларисе Брохман.

Украинские власти ранее закрыли контрольный пункт въезда-выезда «Чаплинка», который расположен напротив российского автомобильного пункта пропуска «Перекоп». Объясняются такие действия проведением ремонтных работ на КПВВ.