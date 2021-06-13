«Тинькофф банк» начнет кредитовать покупку жилья

Москва, 13 июня. Предправления «Тинькофф банка» Станислав Близнюк объявил о намерении кредитной организации выйти на рынок ипотеки. Выдача ипотечных займов начнется к концу лета — началу осени.

При этом на старте оформлять ипотечные кредиты в крупных объемах компания не планирует. Также «Тинькофф банк» не будет участвовать в государственных программах льготного кредитования, передает РИА Новости слова банкира.

«Мы сначала запустим портфель, проведем тесты, посмотрим на результаты, а дальше на основе этих данных будем планировать, как масштабировать этот бизнес», — поделился планами компании Близнюк на ПМЭФ-2021.

Тинькофф-банк уже присутствовал на ипотечном рынке РФ. В 2015 году был запущен сервис «Тинькофф Ипотека», однако банк посчитал такую модель неприбыльной и остановил работу сервиса в 2019 году.

Руководство «Тинькофф» ранее сообщило о запуске бета-версии бесплатного голосового помощника «Олег». Он может самостоятельно ответить на звонок и поддержать разговор.