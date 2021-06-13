Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 21:35
21:32
Весь мир
Диаспора ЦАР осудила попытку французских спецслужб организовать митинг против России
21:28
Весь мир
СМИ разоблачили попытки ООН дискредитировать Россию в ЦАР
21:27
Происшествия
Сильный ливень вновь залил Махачкалу
21:24
Весь мир
Прокуратура ЦАР выдвинула новые обвинения против арестованного гражданина Франции
21:21
Весь мир
Центральноафриканские журналисты оценили помощь России войскам республики
21:20
Спорт
Австрия начала выступление на Евро-2020 с победы над Северной Македонией
21:19
Политика
Новым премьер-министром Израиля назначен Нафтали Беннет
21:18
Весь мир
Миротворцы ООН спровоцировали ДТП с участием российской гуманитарной миссии в ЦАР
21:17
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко удивила россиян отсутствием груди на фото в купальнике
21:13
Весь мир
Францию заподозрили в намеренном нарушении работы мобильной связи на территории ЦАР
Все новости

«Тинькофф банк» начнет кредитовать покупку жилья

  /   Обновлено: 13 июня 2021 21:02
Экономика
«Тинькофф банк» начнет кредитовать покупку жилья
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 13 июня. Предправления «Тинькофф банка» Станислав Близнюк объявил о намерении кредитной организации выйти на рынок ипотеки. Выдача ипотечных займов начнется к концу лета — началу осени.

При этом на старте оформлять ипотечные кредиты в крупных объемах компания не планирует. Также «Тинькофф банк» не будет участвовать в государственных программах льготного кредитования, передает РИА Новости слова банкира.

«Мы сначала запустим портфель, проведем тесты, посмотрим на результаты, а дальше на основе этих данных будем планировать, как масштабировать этот бизнес», — поделился планами компании Близнюк на ПМЭФ-2021.

Тинькофф-банк уже присутствовал на ипотечном рынке РФ. В 2015 году был запущен сервис «Тинькофф Ипотека», однако банк посчитал такую модель неприбыльной и остановил работу сервиса в 2019 году.

Руководство «Тинькофф» ранее сообщило о запуске бета-версии бесплатного голосового помощника «Олег». Он может самостоятельно ответить на звонок и поддержать разговор.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / «Тинькофф банк» начнет кредитовать покупку жилья
ипотека недвижимость тинькофф
Комментировать
Эксклюзив
Жесткая посадка аэростата в Псковской области заинтересовала прокуратуру
Жесткая посадка аэростата в Псковской области заинтересовала прокуратуру
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 111734 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 81190 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 62162 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 50966 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Политика 31048 11 июня 2021
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Рейтинг@Mail.ru