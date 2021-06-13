Кубок Америки стартовал несмотря на вспышку COVID-19 в сборных Венесуэлы и Боливии

Бразилиа, 13 июня. В Бразилии стартовал Кубок Америки по футболу, несмотря на то что в сборных выявлено в общей сложности 17 игроков, заболевших COVID-19. По словам организаторов, все матчи должны пройти по графику. Об этом сообщает издание O Estado de S. Paulo.

Copa América não começou, mas já tem 17 casos positivos de covid-19 (via @EstadaoEsporte) https://t.co/xy657r1I9y — Estadão (@Estadao) June 13, 2021

Больше всего заболевших в сборной Венесуэлы — 13 человек. В своем официальном Twitter команда сообщила, что им пришлось в срочном порядке вызвать 15 игроков.

Вспышку COVID-19 также обнаружили во время тестирования в сборной Боливии. Там коронавирус выявили у трех игроков и одного тренера. Команда сообщила, что все заболевшие чувствуют себя хорошо и находятся в изоляции от остальных.

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Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) также опубликовала заявление, в котором сообщила, что в сборной Венесуэлы заразились 13 человек, не объяснив при этом, сколько из них игроков. В организации отметили, что все футболисты будут ежедневно проходить тесты на коронавирус.

«Они должны оставаться в карантине в соответствии с местными правилами и не могут иметь контакта с третьими лицами или членами своей делегации. Они должны оставаться в своих комнатах с медицинским контролем. Все матчи пройдут в соответствии с графиком», — подчеркнули в организации.

Кубок Америки пройдет с 13 июня по 10 июля в четырех городах: Рио-де-Жанейро, Куябе, Гоянии и Бразилиа. Команды были поделены на две группы по пять сборных. В группе А выступят Боливия, Парагвай, Чили, Уругвай и Аргентина. В группе B — cборные Венесуэлы, Колумбии, Перу, Бразилии и Эквадора.

Футбол во время чумы

Кубок Америки проходит на фоне скандалов, связанных с пандемией COVID-19. Изначально состязание должны были принять Колумбия и Аргентина, но из-за политического кризиса и большого количества заболевших было решено перенести его в Бразилию. Сборная южноамериканской страны также со скепсисом отнеслась к идее и заявила, что будет бойкотировать чемпионат и призывать к этому другие команды. Но, несмотря на критику, Кубок Америки начался вовремя. Первая игра между сборными Бразилии и Венесуэла должна состояться 14 июня в 0:00 по Мск.