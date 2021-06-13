Франция и Япония достигли соглашения о совместных действиях в Индийском и Тихом океанах

Корнуолл, 13 июня. Лидеры Франции и Японии решили воплощать концепцию открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона путем скоординированных действий, учитывая нарастающее влияние Китая.

Соответствующее соглашение было достигнуто президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Японии Есихиде Сугой во время переговоров на полях саммита G7 в британском Корнуолле, сообщает информационное агентство Jiji Press.

По его данным, Макрон и Суга обменялись мнениями об осуществлении ядерной программы КНДР, при этом лидер японского правительства приветствовал отправку французского фрегата в Индийский и Тихий океан.

Ранее сообщалось, что страны группы G7 надеются установить «предсказуемые и стабильные» отношения с Россией.