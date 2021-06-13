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Поисковики обнаружили останки 29 красноармейцев под Тулой

Армия
Поисковики обнаружили останки 29 красноармейцев под Тулой
Федеральное агентство новостей

Тула, 13 июня. Останки 29 красноармейцев, погибших в 1942 году близ деревни Маршуково в Тульской области, были обнаружены поисковым отрядом.

Сегодня из братского захоронения были подняты последние останки двух красноармейцев, один из которых — офицер. Об этом по итогам экспедиции сообщил руководитель поискового отряда Михаил Булдаков, передает ТАСС.

Накануне стало известно, что согласно данным на 8 июня, были найдены останки 15 военнослужащих, погибших в 1942 году. Отмечается, что место захоронения установлено по материалам архива Минобороны РФ.

Ранее вблизи нацистского концлагеря в Польше обнаружили массовое захоронение. Местный житель рассказал о 12 найденных черепах и множестве человеческих костей рядом с Освенцимом.

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вов захоронения красноармейцы
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