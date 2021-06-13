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Геймеры смогут пройти Far Cry 6 за антагонистов из прошлых частей

Технологии
Геймеры смогут пройти Far Cry 6 за антагонистов из прошлых частей
Скриншот игры «Far Cry 6»

Лос-Анджелес, 13 июня. Новый кинематографический трейлер грядущей игры Far Cry 6 представлен разработчиками из Ubisoft в рамках выставки Е3.

Видео демонстрирует сюжетную развязку проекта. Также любителям серии показали поступки главного антагониста Антона Кастильо, роль которого исполнил Джанкарло Эспозито.

Сотрудники Ubisoft затем показали еще один ролик. Из него геймеры узнали, что обладатели сезонного выпуска Far Cry 6 смогут пройти часть игры за злодеев, представленных в прошлый частях игры, Вааса Монтенегро, Пэйгана Мина и Иосифа Сида.

Культовую игру Far Cry адаптируют под анимационный сериал. Над проектом работают стриминговая платформа Netflix и компания Ubisoft. Информация о начале работы над сериалом по мотивам шутера появилась в Twitter-аккаунте фан-мероприятия Netflix Geeked Week.

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игра разработчики far cry 6
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