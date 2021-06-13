Армия Косово получила партию бронированных машин от США

Приштина, 13 июня. США продолжают снабжать вооружением Республику Косово. На этот раз армия получила партию американских бронемашин M-1117 ASV 4х4, информирует косовское минобороны.

По имеющимся данным, бронеавтомобили были переданы на минувшей неделе, но об этом стало известно только сейчас. Министр обороны Косово Арменд Мехадж ознакомился с возможностями машин на военной базе Скендербеу.

Единственное, что точно известно — поставка была передана бесплатно и является далеко не последней. Как пишут местные СМИ, в партию вошли не менее пяти ББМ M-1117 ASV. Отмечается, что о поставках американских бронемашин силам безопасности Косово стало известно в апреле текущего года.

Ранее минобороны Украины сообщило о якобы успешных испытаниях версии многострадального БТР-4 с улучшенными характеристиками для преодоления водных преград.