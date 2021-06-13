Боевой центр фрегата «Маршал Шапошников» ТОФ РФ восхитил западных обозревателей

Вашингтон, 13 июня. Западные обозреватели продолжают следить за модернизацией российских кораблей и поступлением новых боевых единиц в состав ВМФ РФ.

Очередным объектом внимания экспертов стал российский фрегат «Маршал Шапошников», который принял участие в маневрах Тихоокеанского флота РФ в Тихом океане. Обозреватели внимательно рассматривали имеющиеся кадры учений, чтобы определить, какой корабль был показан и что в нем изменилось после ремонта.

Так, Charly0153 попытался идентифицировать корабль по размещенному на его борту боевому информационному центру.

«Мысль состояла в том, что демонстрируется «Маршал Шапошников» после модернизации. Но дело в том, что это мог быть и корвет «Цыденжапов», который тоже присутствовал на учениях», — рассудил комментатор.

В итоге он пришел к выводу, что увидел кадры именно фрегата, а другой пользователь добавил, что корабль имеет «довольно просторный боевой информационный центр», что само по себе восхищает.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что цель учений кораблей ТОФ заключается в отработке действий по отражению нападения на воде, в воздухе и на суше.