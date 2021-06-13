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Пожар уничтожил три частных дома в Челябинске

Происшествия
Пожар уничтожил три частных дома в Челябинске
pixabay.com

Челябинск, 13 июня. Крупный пожар вспыхнул в частном секторе Тракторозаводского района Челябинска. Огонь полностью уничтожил три жилых дома. Площадь возгорания составила 300 кв. м.

Когда на место прибыли первые бригады спасателей, открытым пламенем полыхал только один дом, но огонь быстро распространился на два соседних жилых здания. Дорожные подрядчики предоставили поливальные машины, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня. На ликвидации пожара было задействовано 64 человека и 20 единиц техники. В результате возгорания никто не пострадал, сообщают в пресс-центре регионального управления МЧС.

По поручению мэра города пострадавшим будет оказана материальная помощь и при необходимости предоставлен маневренный жилой фонд. На месте ЧП прибыли вице-мэр Александр Астахов и глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов.

Эксперты испытательной пожарной лаборатории выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Ведется оценка нанесенного материального ущерба.

Похожий пожар произошел возле челябинского зоопарка. Пламя было ликвидировано усилиями сотрудников МЧС.

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