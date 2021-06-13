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Болельщик серьезно пострадал при падении с трибуны на «Уэмбли»

Происшествия
Болельщик серьезно пострадал при падении с трибуны на «Уэмбли»
pixabay.com  /  Free-Photos

Лондон, 13 июня. Футбольный фанат попал в больницу после падения с трибуны стадиона «Уэмбли» во время матча группового этапа Евро-2020 между Англией и Хорватией.

Трагичный инцидент произошел сразу после начала игры. Свидетели происшествия сообщили, что один из болельщиков перевалился через специальное ограждение и полетел вниз. После падения он не двигался.

Представители лондонского стадиона подтвердили информацию о ЧП. По данным администрации «Уэмбли», мужчине оказали на месте необходимую помощь, после чего скорая помощь увезла пострадавшего в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен упал без сознания во время игры против команды из Финляндии на чемпионате Европы. Врачи реанимировали его прямо на футбольном поле.

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