Госпитализированный с коронавирусом Кузьмин рассказал о своем состоянии

Москва, 13 июня. Музыкант и композитор Владимир Кузьмин на своей странице в Instagram сообщил, что попал в больницу с коронавирусом. Артист не падает духом и выполняет все рекомендации врачей.

Кузьмин поспешил успокоить поклонников и сообщил, что чувствует себе хорошо. Оказалось, что музыкант ранее прошел вакцинацию, однако все равно заразился коронавирусом. Сам артист не жалеет, что сделал прививки, ведь благодаря этому он избежал тяжелого течения болезни. По словам Кузьмина, это подтвердили медики в больнице. Он также признался, что скучать в клинике ему не придется. Оказалось, что с собой музыкант захватил любимую гитару.

«Врачи говорят, что благодаря вакцине сделанной мной в три захода болезнь должна протекать спокойно. Чувствую себя нормально. Условия хорошие», — отчитался перед поклонниками музыкант.

Одновременно с Кузьминым в больницу с коронавирусом угодил и Александр Буйнов. Певец сейчас проходит лечение в военном госпитале в подмосковном Одинцове. Артист рассказал, что чувствует себя бодро, однако его немного огорчает расписание прогулок — врачи пока не отпускают надолго, а на свежий воздух очень хочется. По словам Буйнова, весной он вакцинировался, и если бы не прививка, «лежал бы сейчас в реанимации».