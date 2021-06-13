Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 21:33
21:32
Весь мир
Диаспора ЦАР осудила попытку французских спецслужб организовать митинг против России
21:28
Весь мир
СМИ разоблачили попытки ООН дискредитировать Россию в ЦАР
21:27
Происшествия
Сильный ливень вновь залил Махачкалу
21:24
Весь мир
Прокуратура ЦАР выдвинула новые обвинения против арестованного гражданина Франции
21:21
Весь мир
Центральноафриканские журналисты оценили помощь России войскам республики
21:20
Спорт
Австрия начала выступление на Евро-2020 с победы над Северной Македонией
21:19
Политика
Новым премьер-министром Израиля назначен Нафтали Беннет
21:18
Весь мир
Миротворцы ООН спровоцировали ДТП с участием российской гуманитарной миссии в ЦАР
21:17
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко удивила россиян отсутствием груди на фото в купальнике
21:13
Весь мир
Францию заподозрили в намеренном нарушении работы мобильной связи на территории ЦАР
Все новости

Госпитализированный с коронавирусом Кузьмин рассказал о своем состоянии

Общество
Госпитализированный с коронавирусом Кузьмин рассказал о своем состоянии
из личного архива Владимира Кузьмина

Москва, 13 июня. Музыкант и композитор Владимир Кузьмин на своей странице в Instagram сообщил, что попал в больницу с коронавирусом. Артист не падает духом и выполняет все рекомендации врачей.

Кузьмин поспешил успокоить поклонников и сообщил, что чувствует себе хорошо. Оказалось, что музыкант ранее прошел вакцинацию, однако все равно заразился коронавирусом. Сам артист не жалеет, что сделал прививки, ведь благодаря этому он избежал тяжелого течения болезни. По словам Кузьмина, это подтвердили медики в больнице. Он также признался, что скучать в клинике ему не придется. Оказалось, что с собой музыкант захватил любимую гитару.

«Врачи говорят, что благодаря вакцине сделанной мной в три захода болезнь должна протекать спокойно. Чувствую себя нормально. Условия хорошие», — отчитался перед поклонниками музыкант.

Одновременно с Кузьминым в больницу с коронавирусом угодил и Александр Буйнов. Певец сейчас проходит лечение в военном госпитале в подмосковном Одинцове. Артист рассказал, что чувствует себя бодро, однако его немного огорчает расписание прогулок — врачи пока не отпускают надолго, а на свежий воздух очень хочется. По словам Буйнова, весной он вакцинировался, и если бы не прививка, «лежал бы сейчас в реанимации».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Госпитализированный с коронавирусом Кузьмин рассказал о своем состоянии
здоровье вакцина кузьмин музыкант коронавирус
Комментировать
Эксклюзив
Жесткая посадка аэростата в Псковской области заинтересовала прокуратуру
Жесткая посадка аэростата в Псковской области заинтересовала прокуратуру
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 111734 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 81190 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 62162 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 50966 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Политика 31048 11 июня 2021
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Рейтинг@Mail.ru