Фонтан в Хорватии засветился цветами российского триколора

Загреб, 13 июня. Фонтан в центре хорватской столицы подсветили цветами триколора в честь Дня России. Об этом сообщили в посольстве РФ в Хорватии.

Самый большой фонтан в стране расположен в районе, где проводились саммиты во время председательства Хорватии в Совете Евросоюза. В сообщении посольства сказано, что подобная акция состоялась впервые, поскольку такой возможности раньше не было.

Во время мероприятия около фонтана собрались россияне и соотечественники с хорватским гражданством. Кроме того, акция привлекла местных жителей, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что открылись новые рейсы для россиян, которые желают отправиться в отпуск. Москва возобновила авиасообщения с Марокко, Хорватией, Венгрией, Люксембургом и Австрией.