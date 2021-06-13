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Фонтан в Хорватии засветился цветами российского триколора

Политика
Фонтан в Хорватии засветился цветами российского триколора
pixabay.com  /  Arvid Olson

Загреб, 13 июня. Фонтан в центре хорватской столицы подсветили цветами триколора в честь Дня России. Об этом сообщили в посольстве РФ в Хорватии.

Самый большой фонтан в стране расположен в районе, где проводились саммиты во время председательства Хорватии в Совете Евросоюза. В сообщении посольства сказано, что подобная акция состоялась впервые, поскольку такой возможности раньше не было.

Во время мероприятия около фонтана собрались россияне и соотечественники с хорватским гражданством. Кроме того, акция привлекла местных жителей, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что открылись новые рейсы для россиян, которые желают отправиться в отпуск. Москва возобновила авиасообщения с Марокко, Хорватией, Венгрией, Люксембургом и Австрией.

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Все новости / Политика / Фонтан в Хорватии засветился цветами российского триколора
россия хорватия триколор
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