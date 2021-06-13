Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 21:33
21:32
Весь мир
Диаспора ЦАР осудила попытку французских спецслужб организовать митинг против России
21:28
Весь мир
СМИ разоблачили попытки ООН дискредитировать Россию в ЦАР
21:27
Происшествия
Сильный ливень вновь залил Махачкалу
21:24
Весь мир
Прокуратура ЦАР выдвинула новые обвинения против арестованного гражданина Франции
21:21
Весь мир
Центральноафриканские журналисты оценили помощь России войскам республики
21:20
Спорт
Австрия начала выступление на Евро-2020 с победы над Северной Македонией
21:19
Политика
Новым премьер-министром Израиля назначен Нафтали Беннет
21:18
Весь мир
Миротворцы ООН спровоцировали ДТП с участием российской гуманитарной миссии в ЦАР
21:17
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко удивила россиян отсутствием груди на фото в купальнике
21:13
Весь мир
Францию заподозрили в намеренном нарушении работы мобильной связи на территории ЦАР
Все новости

Дочь тяжелобольной Заворотнюк пожаловалась на бестактность врачей

Шоу-бизнес
Дочь тяжелобольной Заворотнюк пожаловалась на бестактность врачей
instagram.com  /  @anna_zavorotnyuk

Москва, 13 июня. Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, модель и блогер Анна Заворотнюк пожаловалась на бестактных людей, задающих ей вопросы о тяжелобольной матери.

О болезни актрисы стало известно около двух лет назад, но семья Заворотнюк так и не назвала ее диагноз публично. Предполагается, что звезда борется с онкологическим заболеванием.

Дочь Заворотнюк старательно избегает обсуждений матери, однако все же частично затронула эту тему в новом посте в Instagram. Девушка рассказала, как пришла на обследование, а женщины-врачи в кабинете начали задавать ей неуместные вопросы. Модель не написала, чем интересовались медики, но, скорее всего, речь шла о болезни Анастасии Заворотнюк.

«В месте, где ты вообще не ожидаешь никаких личных вопросов, начинается: «А это правда, что пишут? А то, а се? Ой, я прям плакала когда узнала». Когда узнала, плакала я», — возмутилась блогер.

По словам Заворотнюк-младшей, из-за бестактных вопросов незнакомых людей она чувствует себя обезьянкой в клетке. Девушка добавила, что является закрытым человеком, а ее жизнь — не цирк.

Анна Заворотнюк не строит кинокарьеру по примеру матери. Модель ранее объяснила поклонникам, почему не снимается в фильмах.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Дочь тяжелобольной Заворотнюк пожаловалась на бестактность врачей
актриса моя прекрасная няня заворотнюк
Комментировать
Эксклюзив
Жесткая посадка аэростата в Псковской области заинтересовала прокуратуру
Жесткая посадка аэростата в Псковской области заинтересовала прокуратуру
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 111734 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 81190 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 62162 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 50966 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Политика 31048 11 июня 2021
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Рейтинг@Mail.ru