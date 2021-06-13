Дочь тяжелобольной Заворотнюк пожаловалась на бестактность врачей

Москва, 13 июня. Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, модель и блогер Анна Заворотнюк пожаловалась на бестактных людей, задающих ей вопросы о тяжелобольной матери.

О болезни актрисы стало известно около двух лет назад, но семья Заворотнюк так и не назвала ее диагноз публично. Предполагается, что звезда борется с онкологическим заболеванием.

Дочь Заворотнюк старательно избегает обсуждений матери, однако все же частично затронула эту тему в новом посте в Instagram. Девушка рассказала, как пришла на обследование, а женщины-врачи в кабинете начали задавать ей неуместные вопросы. Модель не написала, чем интересовались медики, но, скорее всего, речь шла о болезни Анастасии Заворотнюк.

«В месте, где ты вообще не ожидаешь никаких личных вопросов, начинается: «А это правда, что пишут? А то, а се? Ой, я прям плакала когда узнала». Когда узнала, плакала я», — возмутилась блогер.

По словам Заворотнюк-младшей, из-за бестактных вопросов незнакомых людей она чувствует себя обезьянкой в клетке. Девушка добавила, что является закрытым человеком, а ее жизнь — не цирк.

Анна Заворотнюк не строит кинокарьеру по примеру матери. Модель ранее объяснила поклонникам, почему не снимается в фильмах.