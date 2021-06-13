Под Саратовом эвакуировали 30 жильцов многоэтажки из-за загоревшихся электрощитов

Саратов, 13 июня. Сигнал о пожаре в поселке Юбилейном поступил в ГУ МЧС. Загорелись электрические щиты с третьего по девятый подъезды в жилом доме.

Спасатели эвакуировали 30 жильцов, в том числе двоих детей. Одного мужчину вывели с верхнего этажа в маске с подачей воздуха. Пожар ликвидировали 13 человек личного состава и три единицы техники. В результате возгорания никто не пострадал, сообщают в региональном управлении МЧС.

Причины пожара устанавливают специалисты. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.