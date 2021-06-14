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Зеленский снова съездил в Донбасс, а Украину посетили «посыльные» Макрона

Украина
Зеленский снова съездил в Донбасс, а Украину посетили «посыльные» Макрона
Федеральное агентство новостей  / 

В Донбассе снижается количество обстрелов, украинские военные совершили налет на позицию Народной милиции ЛНР, готовится ротация двух бригад ВСУ, а южный участок фронта посетила парламентская делегация второго участника «нормандского формата» — Франции. Кроме того, после переговоров с Джо Байденом на юго-восток снова приехал Владимир Зеленский. На политическом уровне ситуация на Украине продолжает закручиваться вокруг готовящейся встречи президентов США и России, на фоне чего украинского лидера пригласили в Вашингтон и появился слух о планах его встречи с главой РФ.

Оперативная обстановка в Донбассе

За прошедшую неделю уровень нарушений в Донбассе упал в 2 раза (536 обстрелов против 1153).

Зеленский снова съездил в Донбасс, а Украину посетили «посыльные» Макрона
Федеральное агентство новостей  / 

На северном фронте сложная обстановка сохраняется в районе Золотое (57 км западнее Луганска) и практически на всем протяжении «Лисичанского плацдарма» — узкой полоски между рекой Северский Донец и Фрунзе (40 км северо-западнее Луганска), занятой вооруженными силами Украины (ВСУ). Самым резонансным событием стал огневой налет на позицию НМ ЛНР в районе Голубовское (47 км восточнее Луганска), который в ночь на 11 июня осуществили украинские силовики. В результате погибли пять защитников Донбасса.

Примечательно, что на следующий день была опубликована видеозапись работы снайпера ВСУ из винтовки украинского производства Z-10 (она же UAR-10), оснащенной тепловизором, в местности, напоминающей район происшествия.

Как правило, подобным оружием комплектуются снайперские подразделения разведывательных батальонов и бригад армии Украины. Такие есть и на вооружении группы стрелков 15-го отдельного горно-штурмового батальона, который занимает позиции напротив — в Новотошковское.

UAR-10
Федеральное агентство новостей  / 

Совсем недавно, 27 мая, в данном районе от пули снайпера погиб заместитель командира этого батальона. Поэтому, скорее всего, налет на позицию ополчения был устроен его военнослужащими в качестве мести и без разрешения со стороны командования.

И именно поэтому пресс-служба оперативно-тактической группировки «Север» отрапортовала о драке и стрельбе на позициях народной милиции, немного приукрасив информацию.

На центральном участке фронта самая сложная ситуация сохранялась в пригородах Донецка и Горловки.

Схема событий в Донбассе
Федеральное агентство новостей  / 

На этом фоне продолжают подтверждаться признаки идущей ротации. В районах станций разгрузки идет активное противодействие беспилотникам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

На железнодорожной станции Бахмут 6 июня ОБСЕ отметила одну единицу ЗПРК «Тунгуска», которая не состоит на вооружении находящейся в этом районе 59-й мотопехотной бригады, но есть в движущейся на восток 24-й механизированной бригаде.

Кроме того, видимо в преддверии активного задействования железнодорожной станции, а также передвижений техники в Бахмуте сотрудниками национальной гвардии и МВД Украины были проведены оперативно-профилактические мероприятия.

Зеленский снова съездил в Донбасс, а Украину посетили «посыльные» Макрона
facebook.com  / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

В это время на находящуюся ближе к северному участку фронта железнодорожную станцию Рубежное уже вовсю прибывает техника. За период с 5 по 8 июня наблюдателями ОБСЕ зафиксировано прибытие следующих подразделений:

  • танковый батальон на Т-64 и самоходный дивизион на САУ «Гвоздика» 57-й мотопехотной бригады;
  • самоходный дивизион на САУ «Акация» и танковый батальон на Т-72, принадлежащие, по всей видимости, 24-й отдельной механизированной бригаде.

Первая приходит для замены 14-й механизированной бригады, а вот вторая, судя по всему, приезжает менять 92-ю механизированную бригаду.

Косвенно это подтверждается появлением в ее полосе обороны БМП-2, которые не стоят на вооружении соединения.

На южном участке наиболее сложная ситуация остается в районе населенного пункта Петровское (38 км юго-западнее Донецка), где оборону занимает 93-я механизированная бригада, а также у самого Азовского моря — в полосе 128-й горно-штурмовой бригады.

Неподалеку от Урзуфа наблюдателями ОБСЕ были замечены 152-мм гаубицы «Мста-Б», не стоящие на вооружении действующей в составе оперативно-тактической группировки «Восток» 406-й артиллерийской бригады. Это позволяет говорить о том, что ее меняет или уже сменила 55-я артиллерийская бригада из Запорожья.

Интересным заявлением отметился заместитель мэра Мариуполя Сергей Захаров, анонсировавший приезд в конце июня специалистов из Израиля, которые оценят возможность установки для прикрытия аэропорта города системы ПРО «Железный купол».

Кроме того, планируется реконструкция аэродрома, а также переселение обосновавшихся там военных. Все это позволяет предположить, что заявленный президентом Украины Владимиром Зеленским новый международный аэропорт все-таки будет размещен именно в Мариуполе.

Зеленский снова на юго-востоке Украины

Президент Украины продолжает работать над повышением своего рейтинга и 9 июня в очередной раз отправился на юго-восток страны.

Зеленский снова съездил в Донбасс, а Украину посетили «посыльные» Макрона
facebook.com  / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Там он побывал на позициях 58-й мотопехотной бригады, которая занимает оборону напротив северных окраин Донецка. Как всегда, Зеленский раздал подарки и награды, заслушал доклады по обстановке.

Зеленский снова съездил в Донбасс, а Украину посетили «посыльные» Макрона
facebook.com  / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Кроме того, в этот раз был применен новый ход для улучшения имиджа главы государства — селфи украинских военных с президентом.

Зеленский снова съездил в Донбасс, а Украину посетили «посыльные» Макрона
facebook.com  / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Визиты иностранцев в Донбасс

После визита представителей возможно новой правящей партии немецкого Бундестага — «Зеленых», юго-восток Украины решили посетить представители парламента еще одного участника «нормандского формата» — Франции. Как и их предшественники, они побывали на южном участке фронта, где им показали разрушенный населенный пункт Широкино, попутно рассказав о своем взгляде на ситуацию в Донбассе.

Зеленский снова съездил в Донбасс, а Украину посетили «посыльные» Макрона
facebook.com  / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Также французских парламентариев свозили и на контрольный пункт въезда-выезда «Гнутово», где показали оборудование и пожаловались на якобы создаваемые руководством ДНР ограничения пассажиропотока.

Зеленский снова съездил в Донбасс, а Украину посетили «посыльные» Макрона
facebook.com  / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

«Мы хотели увидеть своими глазами, что здесь происходит, и сертифицировать поддержку Франции, потому что Украина принадлежит Европе не только географически, но и психически. Так что, когда на европейских границах народ борется за свою независимость, Париж не может остаться в стороне и, конечно же, поможет». — заявил по итогам визита французский депутат Пьер Персон.

Пьер Персон
Федеральное агентство новостей  / 

Этот приезд европейцев явно не случаен и, по всей видимости, идет в контексте с увеличением влияния Великобритании на Украине и предстоящих выборов президента во Франции, запланированный не апрель 2022 года.

Подтверждением этому является тот факт, что один из членов делегации, Пьер Персон, считается доверенным лицом действующего президента Франции Эммануэля Макрона и входит в правящую партию «Вперед, Республика».

Кроме того, 9 июня, до того как выехать на юго-восток, он провел ряд встреч с украинскими политиками.

Дмитрий Разумков
Федеральное агентство новостей  / 

Так, он встретился с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, который имеет политические амбиции и рассматривается некоторыми силами как замена Зеленскому.

Еще в декабре 2020 года появилась информация, что на этого политика ставит европейское лобби в связи с «креном» действующего главы Украины в сторону Великобритании.

Также Персон встретился с мэром города Киева Виталием Кличко, имеющим сильные позиции в столице, и против которого украинские силовики ведут расследование.

Вполне возможно, что, помимо двухсторонних отношений, рассматривался вопрос приемлемой для Франции кандидатуры будущего лидера и его поддержка на ожидающихся осенью-зимой внеочередных выборах на Украине.

Подготовка российско-американского саммита

Практически сразу после проведенного в начале июня тура сенаторов США во главе с Джинн Шахин состоялся телефонный разговор американского и украинского президентов — Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Зеленский снова съездил в Донбасс, а Украину посетили «посыльные» Макрона
Федеральное агентство новостей  / 

Подробностей его не сообщается, лишь говорится, что американский лидер пригласил коллегу посетить Вашингтон этим летом.

Однако само проведение разговора после визита доверенных лиц Байдена, а также накануне его турне по Европе (в рамках участия в саммитах «Большой семерки», НАТО и ЕС), которое завершается встречей с президентом РФ Владимиром Путиным, наводит на ряд мыслей о подготовке сделки между Вашингтоном и Москвой.

Скорее всего, именно ее условия и обсуждались с Зеленским, а для их воплощения его и пригласили в США.

Косвенно это подтверждается появлением информации о том, что после визита в США в июле, на август планируется встреча Зеленского и Путина.

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