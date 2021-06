Зеленский снова съездил в Донбасс, а Украину посетили «посыльные» Макрона

J’ai eu le plaisir d'accueillir les parlementaires français @BuonTan et @Pierr_Person . Nous avons discuté du soutien à l'Ukraine -dans la lutte contre l'agression russe et la mise en œuvre des réformes. En particulier, la décentralisation et développent des autorités municipales pic.twitter.com/jnH8cn2VKl